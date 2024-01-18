В Перми второй день ищут миллионера, выигравшего в лотерею

18 января 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Победитель не спешит забирать свои выигрыш Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Перми, который стал обладателем суперприза гослотереи «Спортлото «6 из 45» в размере 36 млн рублей, не пришел за выигрышем. Победителя ищут второй день, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Личность выигравшего также не раскрывают. Ранее стало известно, что пермяк угадал выигрышную комбинацию в лотерее. Приз в 36 млн рублей является одним из самых крупных, которые получали жители региона, даже несмотря на то, что после вычета налогов выдадут только 30,8 млн рублей. Если он решит обналичить свой выигрыш, получит шесть килограммов пятитысячных купюр.

Житель Перми, который стал обладателем суперприза гослотереи «Спортлото «6 из 45» в размере 36 млн рублей, не пришел за выигрышем. Победителя ищут второй день, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“», — рассказали в пресс-службе. Личность выигравшего также не раскрывают. Ранее стало известно, что пермяк угадал выигрышную комбинацию в лотерее. Приз в 36 млн рублей является одним из самых крупных, которые получали жители региона, даже несмотря на то, что после вычета налогов выдадут только 30,8 млн рублей. Если он решит обналичить свой выигрыш, получит шесть килограммов пятитысячных купюр.