На свердловской дочке «Курганмашзавода» ищут испытателей двигателей бронемашин

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Испытателям двигателей готовы платить более 76 тысяч рублей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», набирают испытателей двигателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: испытатель двигателей бронемашин. Заработная плата от 76 000 рублей», — говорится в объявлении.

Сотрудникам необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы не менее одного года. Работникам требуется проводить испытания двигателей внутреннего сгорания мощностью 100 лошадиных сил и заниматься выявлением и устранением дефектов.

Испытателям вооружения бронемашин на ремонтном заводе предлагают зарплату от 52 тысяч рублей. Работникам необходимо знать устройство пулеметов, 100-миллиметровых пушек и стрелкового оружия. Сборщикам БМП готовы платить до 110 тысяч рублей. На амурской дочке «Курганмашзавода», занимающей ремонтом бронетехники, слесарям платят до 200 тысяч рублей.

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На бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», набирают испытателей двигателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области. «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: испытатель двигателей бронемашин. Заработная плата от 76 000 рублей», — говорится в объявлении. Сотрудникам необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы не менее одного года. Работникам требуется проводить испытания двигателей внутреннего сгорания мощностью 100 лошадиных сил и заниматься выявлением и устранением дефектов. Испытателям вооружения бронемашин на ремонтном заводе предлагают зарплату от 52 тысяч рублей. Работникам необходимо знать устройство пулеметов, 100-миллиметровых пушек и стрелкового оружия. Сборщикам БМП готовы платить до 110 тысяч рублей. На амурской дочке «Курганмашзавода», занимающей ремонтом бронетехники, слесарям платят до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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