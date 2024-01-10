На свердловской дочке «Курганмашзавода» ищут испытателей двигателей бронемашин

На бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», набирают испытателей двигателей с опытом работы. Информация о вакансии размещена на интерактивном портале департамента по труду и занятости населения Свердловской области.
«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“. Вакансия: испытатель двигателей бронемашин. Заработная плата от 76 000 рублей», — говорится в объявлении.
Сотрудникам необходимо иметь среднее профессиональное образование и стаж работы не менее одного года. Работникам требуется проводить испытания двигателей внутреннего сгорания мощностью 100 лошадиных сил и заниматься выявлением и устранением дефектов.
Испытателям вооружения бронемашин на ремонтном заводе предлагают зарплату от 52 тысяч рублей. Работникам необходимо знать устройство пулеметов, 100-миллиметровых пушек и стрелкового оружия. Сборщикам БМП готовы платить до 110 тысяч рублей. На амурской дочке «Курганмашзавода», занимающей ремонтом бронетехники, слесарям платят до 200 тысяч рублей.
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