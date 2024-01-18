Моор пообещал найти новых заказчиков для тюменских зеков

Губернатор Тюменской области и глава тюменского УФСИН обсудили сотрудничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Моор обсудил с главой тюменского УФСИН возможность расширения производств при центрах трудовой адаптации Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что правительство региона поможет найти новых заказчиков и новые рынки сбыта продукции, которую производят тюменские заключенные. Вопросы взаимодействия с местным управлением ФСИН Моор обсудил на личной встрече с главой ведомства Дмитрием Руппом, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства.

«На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства региона с ведомством. Глава региона и руководитель УФСИН России по Тюменской области обсудили, в том числе, привлечение потенциальных заказчиков и расширение рынка сбыта производимой в центрах трудовой адаптации продукции», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что Моор и Рупп обсудили возможность расширения существующих и создание новых видов производства. Правительство региона уже помогло закупить 45 единиц швейного оборудования, которое привлечет к труду дополнительно 90 осужденных, сообщает правительственный инфоцентр.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что правительство региона поможет найти новых заказчиков и новые рынки сбыта продукции, которую производят тюменские заключенные. Вопросы взаимодействия с местным управлением ФСИН Моор обсудил на личной встрече с главой ведомства Дмитрием Руппом, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства. «На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства региона с ведомством. Глава региона и руководитель УФСИН России по Тюменской области обсудили, в том числе, привлечение потенциальных заказчиков и расширение рынка сбыта производимой в центрах трудовой адаптации продукции», — говорится в сообщении. Сообщается также, что Моор и Рупп обсудили возможность расширения существующих и создание новых видов производства. Правительство региона уже помогло закупить 45 единиц швейного оборудования, которое привлечет к труду дополнительно 90 осужденных, сообщает правительственный инфоцентр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...