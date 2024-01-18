Моор пообещал найти новых заказчиков для тюменских зеков

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что правительство региона поможет найти новых заказчиков и новые рынки сбыта продукции, которую производят тюменские заключенные. Вопросы взаимодействия с местным управлением ФСИН Моор обсудил на личной встрече с главой ведомства Дмитрием Руппом, сообщает в telegram-канале информационный центр областного правительства.
«На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства региона с ведомством. Глава региона и руководитель УФСИН России по Тюменской области обсудили, в том числе, привлечение потенциальных заказчиков и расширение рынка сбыта производимой в центрах трудовой адаптации продукции», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что Моор и Рупп обсудили возможность расширения существующих и создание новых видов производства. Правительство региона уже помогло закупить 45 единиц швейного оборудования, которое привлечет к труду дополнительно 90 осужденных, сообщает правительственный инфоцентр.
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