Свердловчанин, подцепивший снегокат с ребенком к машине, свалил вину на сына

18 января 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Ребенок, катаясь на снегокате, чуть не попал под другую машину (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловчанин, который катал сына на снегокате, прицепив к машине, на допросе обвинил во всем своего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отец, который чуть не убил ребенка, катая его по проезжей части на снегокате, на допросе свалил всю вину на маленького сына. Он заявил, что малыш сам попросил покатать его на снегокате», — пишет канал. По данным Shot, видео, которое разлетелось по Сети, было снято 8 января. Мужчина забрал сына у бывшей девушки и поехал с ним гулять. Мальчик якобы просил покатать его на снегокате — тогда отец прицепил его к Range Rover и выехал на дорогу. «Отца оштрафовали за нарушение правил перевозок пассажиров, проводится проверка. Его мать привлекли к административной ответственности», — добавили в telegram-канале. В распоряжении агентства не оказалось контактов семьи, о которой идет речь. URA.RU готово предоставить возможность высказаться. Об истории с опасным развлечением стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге отец сам пришел в полицию для дачи показаний. Делом заинтересовались следователи.

Свердловчанин, который катал сына на снегокате, прицепив к машине, на допросе обвинил во всем своего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Отец, который чуть не убил ребенка, катая его по проезжей части на снегокате, на допросе свалил всю вину на маленького сына. Он заявил, что малыш сам попросил покатать его на снегокате», — пишет канал. По данным Shot, видео, которое разлетелось по Сети, было снято 8 января. Мужчина забрал сына у бывшей девушки и поехал с ним гулять. Мальчик якобы просил покатать его на снегокате — тогда отец прицепил его к Range Rover и выехал на дорогу. «Отца оштрафовали за нарушение правил перевозок пассажиров, проводится проверка. Его мать привлекли к административной ответственности», — добавили в telegram-канале. В распоряжении агентства не оказалось контактов семьи, о которой идет речь. URA.RU готово предоставить возможность высказаться. Об истории с опасным развлечением стало известно 17 января. Свердловчане засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге отец сам пришел в полицию для дачи показаний. Делом заинтересовались следователи.