СК проверит свердловчанина, подцепившего снегокат с ребенком к машине

18 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Бастыркин поручил свердловскому главе СКР провести проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за оставления в опасности ребенка. Его на самокате, который был прицеплен к машине, катали в поселке Бобровский (Свердловская область). По одной из версий, за рулем находился 59-летний Георгий Романов, на счету которого было уже около сотни штрафов. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — заявляет пресс-служба СКР. Сообщение появилось в федеральном telegram-канале ведомства. История с опасным развлечением появилась в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за оставления в опасности ребенка. Его на самокате, который был прицеплен к машине, катали в поселке Бобровский (Свердловская область). По одной из версий, за рулем находился 59-летний Георгий Романов, на счету которого было уже около сотни штрафов. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — заявляет пресс-служба СКР. Сообщение появилось в федеральном telegram-канале ведомства. История с опасным развлечением появилась в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.