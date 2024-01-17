СК проверит свердловчанина, подцепившего снегокат с ребенком к машине

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за оставления в опасности ребенка. Его на самокате, который был прицеплен к машине, катали в поселке Бобровский (Свердловская область). По одной из версий, за рулем находился 59-летний Георгий Романов, на счету которого было уже около сотни штрафов.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать процессуальную проверку», — заявляет пресс-служба СКР. Сообщение появилось в федеральном telegram-канале ведомства.
История с опасным развлечением появилась в СМИ 17 января. Местные жители засняли, как мужчина катал ребенка на снегокате, прицепив его к машине. В один момент малыш чуть не попал под колеса другого автомобиля. В итоге мужчина сам пришел в полицию для дачи показаний.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.