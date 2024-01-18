В ХМАО вновь заметили подростков из «ЧВК Редан». Фото

18 января 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Подростки из «ЧВК Редан» используют пауков в качестве символики движения Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры «ЧВК Редан». Подростки в типичной одежде с изображением пауков поделились своими снимками в тематическом telegram-канале. «В Нижневартовске снова появился „ЧВК Редан“. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ», — с такой подписью агентству URA.RU прислали ссылку на канал. Также на канале нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры. Движение «ЧВК Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Представителей субкультуры объединяет общая символика, неприязнь к футбольным фанатам, скинхедам и мигрантам. Кроме того, участники устраивают массовые драки в торговых центрах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов «ЧВК Редан» в социальных сетях и на встречах. А власти округа для решения вопроса с подростковым движением начали собирать на участников субкультуры секретное досье. Подростки из «ЧВК Редан» фотографируются в торговом центре Нижневартовска Telegram-канал «ЧВК Редан»

В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры «ЧВК Редан». Подростки в типичной одежде с изображением пауков поделились своими снимками в тематическом telegram-канале. «В Нижневартовске снова появился „ЧВК Редан“. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ», — с такой подписью агентству URA.RU прислали ссылку на канал. Также на канале нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры. Движение «ЧВК Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Представителей субкультуры объединяет общая символика, неприязнь к футбольным фанатам, скинхедам и мигрантам. Кроме того, участники устраивают массовые драки в торговых центрах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов «ЧВК Редан» в социальных сетях и на встречах. А власти округа для решения вопроса с подростковым движением начали собирать на участников субкультуры секретное досье.