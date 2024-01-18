В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры «ЧВК Редан». Подростки в типичной одежде с изображением пауков поделились своими снимками в тематическом telegram-канале.
«В Нижневартовске снова появился „ЧВК Редан“. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ», — с такой подписью агентству URA.RU прислали ссылку на канал. Также на канале нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры.
Движение «ЧВК Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Представителей субкультуры объединяет общая символика, неприязнь к футбольным фанатам, скинхедам и мигрантам. Кроме того, участники устраивают массовые драки в торговых центрах.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов «ЧВК Редан» в социальных сетях и на встречах. А власти округа для решения вопроса с подростковым движением начали собирать на участников субкультуры секретное досье.
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