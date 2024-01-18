В ХМАО вновь заметили подростков из «ЧВК Редан». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Челябинская область, паутина, пауки, сети, враги
Подростки из «ЧВК Редан» используют пауков в качестве символики движения Фото:

В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры «ЧВК Редан». Подростки в типичной одежде с изображением пауков поделились своими снимками в тематическом telegram-канале.

«В Нижневартовске снова появился „ЧВК Редан“. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ», — с такой подписью агентству URA.RU прислали ссылку на канал. Также на канале нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры.

Движение «ЧВК Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Представителей субкультуры объединяет общая символика, неприязнь к футбольным фанатам, скинхедам и мигрантам. Кроме того, участники устраивают массовые драки в торговых центрах.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов «ЧВК Редан» в социальных сетях и на встречах. А власти округа для решения вопроса с подростковым движением начали собирать на участников субкультуры секретное досье.

Подростки из «ЧВК Редан» фотографируются в торговом центре Нижневартовска
Подростки из «ЧВК Редан» фотографируются в торговом центре Нижневартовска

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске и Лангепасе вновь появились представители молодежной аниме-субкультуры «ЧВК Редан». Подростки в типичной одежде с изображением пауков поделились своими снимками в тематическом telegram-канале. «В Нижневартовске снова появился „ЧВК Редан“. На этот раз подростки сфотографировались толпой в местном ТЦ», — с такой подписью агентству URA.RU прислали ссылку на канал. Также на канале нашлись фотографии подростков из Лангепаса с символикой субкультуры. Движение «ЧВК Редан», вдохновленное культурой аниме, появилось в России в 2023 году. Представителей субкультуры объединяет общая символика, неприязнь к футбольным фанатам, скинхедам и мигрантам. Кроме того, участники устраивают массовые драки в торговых центрах. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО участники движения «Антиредан» призывают травить членов «ЧВК Редан» в социальных сетях и на встречах. А власти округа для решения вопроса с подростковым движением начали собирать на участников субкультуры секретное досье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...