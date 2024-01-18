Бастрыкин занялся тюменцем, который совершал противоправные действия к девочке

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, следственный комитет россии, нелегалы, мигранты
СКР региона изучает все обстоятельства произошедшего Фото:

Главе СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после проверки информации по факту противоправных действий тюменцем в отношении девушек и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В городе Тюмени местный житель совершал противоправные действия в отношении молодых девушек, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — написали в пресс-службе ведомства. Следственными органами региона изучаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в разных СМИ распространилась информация, что извращенец со шприцами приставал к девушкам в тюменском подъезде, в том числе к 14-летней школьнице. Его поймал отец ребенка.

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Главе СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после проверки информации по факту противоправных действий тюменцем в отношении девушек и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В городе Тюмени местный житель совершал противоправные действия в отношении молодых девушек, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — написали в пресс-службе ведомства. Следственными органами региона изучаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в разных СМИ распространилась информация, что извращенец со шприцами приставал к девушкам в тюменском подъезде, в том числе к 14-летней школьнице. Его поймал отец ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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