Бастрыкин занялся тюменцем, который совершал противоправные действия к девочке

18 января 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

СКР региона изучает все обстоятельства произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU Главе СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после проверки информации по факту противоправных действий тюменцем в отношении девушек и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В городе Тюмени местный житель совершал противоправные действия в отношении молодых девушек, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — написали в пресс-службе ведомства. Следственными органами региона изучаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в разных СМИ распространилась информация, что извращенец со шприцами приставал к девушкам в тюменском подъезде, в том числе к 14-летней школьнице. Его поймал отец ребенка.

Главе СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после проверки информации по факту противоправных действий тюменцем в отношении девушек и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В городе Тюмени местный житель совершал противоправные действия в отношении молодых девушек, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — написали в пресс-службе ведомства. Следственными органами региона изучаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в разных СМИ распространилась информация, что извращенец со шприцами приставал к девушкам в тюменском подъезде, в том числе к 14-летней школьнице. Его поймал отец ребенка.