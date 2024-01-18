Бастрыкин занялся тюменцем, который совершал противоправные действия к девочке

Главе СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад после проверки информации по факту противоправных действий тюменцем в отношении девушек и несовершеннолетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В городе Тюмени местный житель совершал противоправные действия в отношении молодых девушек, среди которых была несовершеннолетняя девочка. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального следственного управления Александру Кублякову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки», — написали в пресс-службе ведомства. Следственными органами региона изучаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в разных СМИ распространилась информация, что извращенец со шприцами приставал к девушкам в тюменском подъезде, в том числе к 14-летней школьнице. Его поймал отец ребенка.
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