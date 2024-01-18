В ЮУЖД раскрыли, как челябинская девочка оказалась под колесами поезда

В ЮУЖД дали официальный комментарий об инциденте

18 января 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

На станции Аргаяш трижды предупредили, что состав трогается с места Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Девочку в Аргаяшском районе (Челябинская область) едва успели достать из-под колес тронувшегося грузового состава после неоднократного сигнала о начале движения поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Грузовой состав занял пешеходный переход на станции Аргаяш 17 января. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, простояв там 28 минут», — заявили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве отметили, что данный случай — неординарный, так как на станции Аргаяш редко останавливаются грузовые составы. Остановка состава была вызвана необходимостью проведения снегоуборочных работ. Расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным, отмечают в ЮУЖД. Школьница пыталась вместе с одноклассниками пролезть под составом, но едва не угодила под колеса состава. Девочку в последний момент успела вытащить из-под движущегося поезда местная жительница. Инцидент попал на видео. По данному факту прокуратура Челябинской области проводит надзорные мероприятия.

Девочку в Аргаяшском районе (Челябинская область) едва успели достать из-под колес тронувшегося грузового состава после неоднократного сигнала о начале движения поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Грузовой состав занял пешеходный переход на станции Аргаяш 17 января. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, простояв там 28 минут», — заявили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве отметили, что данный случай — неординарный, так как на станции Аргаяш редко останавливаются грузовые составы. Остановка состава была вызвана необходимостью проведения снегоуборочных работ. Расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным, отмечают в ЮУЖД. Школьница пыталась вместе с одноклассниками пролезть под составом, но едва не угодила под колеса состава. Девочку в последний момент успела вытащить из-под движущегося поезда местная жительница. Инцидент попал на видео. По данному факту прокуратура Челябинской области проводит надзорные мероприятия.