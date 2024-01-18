18 января 2024

В ЮУЖД раскрыли, как челябинская девочка оказалась под колесами поезда

В ЮУЖД дали официальный комментарий об инциденте
© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный переезд. Арамиль, грузовой состав, цистерны, железнодорожный переезд, семафор, железная дорога
На станции Аргаяш трижды предупредили, что состав трогается с места Фото:

Девочку в Аргаяшском районе (Челябинская область) едва успели достать из-под колес тронувшегося грузового состава после неоднократного сигнала о начале движения поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Грузовой состав занял пешеходный переход на станции Аргаяш 17 января. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, простояв там 28 минут», — заявили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД.

В ведомстве отметили, что данный случай — неординарный, так как на станции Аргаяш редко останавливаются грузовые составы. Остановка состава была вызвана необходимостью проведения снегоуборочных работ. Расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным, отмечают в ЮУЖД.

Школьница пыталась вместе с одноклассниками пролезть под составом, но едва не угодила под колеса состава. Девочку в последний момент успела вытащить из-под движущегося поезда местная жительница. Инцидент попал на видео. По данному факту прокуратура Челябинской области проводит надзорные мероприятия.

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Девочку в Аргаяшском районе (Челябинская область) едва успели достать из-под колес тронувшегося грузового состава после неоднократного сигнала о начале движения поезда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «Грузовой состав занял пешеходный переход на станции Аргаяш 17 января. В 13:00 по громкой связи трижды предупредили о начале движения грузового состава. В 13:02 он выехал с пешеходного перехода, простояв там 28 минут», — заявили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. В ведомстве отметили, что данный случай — неординарный, так как на станции Аргаяш редко останавливаются грузовые составы. Остановка состава была вызвана необходимостью проведения снегоуборочных работ. Расцепить грузовой состав в зоне пешеходного перехода технологически не представлялось возможным, отмечают в ЮУЖД. Школьница пыталась вместе с одноклассниками пролезть под составом, но едва не угодила под колеса состава. Девочку в последний момент успела вытащить из-под движущегося поезда местная жительница. Инцидент попал на видео. По данному факту прокуратура Челябинской области проводит надзорные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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