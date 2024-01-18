Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затопленным домом в Пермском крае

19 января 2024 в 01:02 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за затопленного многоквартирного дома в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Березниках. Руководителю СУ СКР по Пермскому краю поручено предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в ведомстве. Ранее жители Березников требовали от прокуратуры разобраться с проблемным домом в ЖК «Любимов». У новостройки есть такие проблемы, как плесень в подвалах и постоянно неработающие лифты. Позже жильцов многоквартирного дома начали пугать тем, что их расселят по общежитиям, и предложили им за свой счет сделать строительную экспертизу, стоимость которой превышает 600 тысяч рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за затопленного многоквартирного дома в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Березниках. Руководителю СУ СКР по Пермскому краю поручено предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в ведомстве. Ранее жители Березников требовали от прокуратуры разобраться с проблемным домом в ЖК «Любимов». У новостройки есть такие проблемы, как плесень в подвалах и постоянно неработающие лифты. Позже жильцов многоквартирного дома начали пугать тем, что их расселят по общежитиям, и предложили им за свой счет сделать строительную экспертизу, стоимость которой превышает 600 тысяч рублей.