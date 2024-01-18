18 января 2024

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с затопленным домом в Пермском крае

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за затопленного многоквартирного дома в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Березниках. Руководителю СУ СКР по Пермскому краю поручено предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в ведомстве.

Ранее жители Березников требовали от прокуратуры разобраться с проблемным домом в ЖК «Любимов». У новостройки есть такие проблемы, как плесень в подвалах и постоянно неработающие лифты. Позже жильцов многоквартирного дома начали пугать тем, что их расселят по общежитиям, и предложили им за свой счет сделать строительную экспертизу, стоимость которой превышает 600 тысяч рублей.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за затопленного многоквартирного дома в Березниках Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Березниках. Руководителю СУ СКР по Пермскому краю поручено предоставить доклад об установленных обстоятельствах и результатах проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — сообщили в ведомстве. Ранее жители Березников требовали от прокуратуры разобраться с проблемным домом в ЖК «Любимов». У новостройки есть такие проблемы, как плесень в подвалах и постоянно неработающие лифты. Позже жильцов многоквартирного дома начали пугать тем, что их расселят по общежитиям, и предложили им за свой счет сделать строительную экспертизу, стоимость которой превышает 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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