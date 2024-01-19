Курганская и свердловская компании получили миллионные штрафы за сговор

Компании «Чистый город» из Кургана и «Экосистема» из Свердловской области оштрафовали за антиконкурентное соглашение. Также были оштрафованы компании, занимающиеся транспортировкой мусора, помимо этих двух регионов, в Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Общая сумма штрафов составила 325 млн рублей. Данная информация размещена в telegram-канале ФАС.
«Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решения и постановления о наложении штрафов службы в отношении регоператора по обращению с ТКО в Курганской области и пяти компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО в Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. За заключение и реализацию двух антиконкурентных соглашений на организации наложены штрафы в размере 325 409 640 рублей», — указано в сообщении.
Также в нарушении антимонопольного законодательства признали виновными компании «Экосистема», «Транссервис» (Екатеринбург), «Турасервис-Н», «Экотранс» и «ПТК». По данным ФАС, из-за сговора цены на торгах поддерживались на определенном уровне. Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7,7 млрд рублей.
Ранее ФАС сообщала, что «Чистый город» заключил антиконкурентное соглашение с «Экосистемой» при проведении 11 тендеров. Это ограничило количество потенциальных участников торгов. Общая сумма контрактов между этими двумя компаниями составила 750,6 млн рублей.
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