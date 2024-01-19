Курганская и свердловская компании получили миллионные штрафы за сговор

19 января 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Общая сумма штрафов составила 325 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компании «Чистый город» из Кургана и «Экосистема» из Свердловской области оштрафовали за антиконкурентное соглашение. Также были оштрафованы компании, занимающиеся транспортировкой мусора, помимо этих двух регионов, в Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Общая сумма штрафов составила 325 млн рублей. Данная информация размещена в telegram-канале ФАС. «Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решения и постановления о наложении штрафов службы в отношении регоператора по обращению с ТКО в Курганской области и пяти компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО в Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. За заключение и реализацию двух антиконкурентных соглашений на организации наложены штрафы в размере 325 409 640 рублей», — указано в сообщении. Также в нарушении антимонопольного законодательства признали виновными компании «Экосистема», «Транссервис» (Екатеринбург), «Турасервис-Н», «Экотранс» и «ПТК». По данным ФАС, из-за сговора цены на торгах поддерживались на определенном уровне. Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7,7 млрд рублей. Ранее ФАС сообщала, что «Чистый город» заключил антиконкурентное соглашение с «Экосистемой» при проведении 11 тендеров. Это ограничило количество потенциальных участников торгов. Общая сумма контрактов между этими двумя компаниями составила 750,6 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании «Чистый город» из Кургана и «Экосистема» из Свердловской области оштрафовали за антиконкурентное соглашение. Также были оштрафованы компании, занимающиеся транспортировкой мусора, помимо этих двух регионов, в Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Общая сумма штрафов составила 325 млн рублей. Данная информация размещена в telegram-канале ФАС. «Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решения и постановления о наложении штрафов службы в отношении регоператора по обращению с ТКО в Курганской области и пяти компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО в Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. За заключение и реализацию двух антиконкурентных соглашений на организации наложены штрафы в размере 325 409 640 рублей», — указано в сообщении. Также в нарушении антимонопольного законодательства признали виновными компании «Экосистема», «Транссервис» (Екатеринбург), «Турасервис-Н», «Экотранс» и «ПТК». По данным ФАС, из-за сговора цены на торгах поддерживались на определенном уровне. Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7,7 млрд рублей. Ранее ФАС сообщала, что «Чистый город» заключил антиконкурентное соглашение с «Экосистемой» при проведении 11 тендеров. Это ограничило количество потенциальных участников торгов. Общая сумма контрактов между этими двумя компаниями составила 750,6 млн рублей.