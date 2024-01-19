Чем известен актер Руденко, на которого завели дело из-за наркотиков

Российский актер Анатолий Руденко попал под уголовное преследование. Согласно последним сообщениям СМИ, Руденко был задержан по подозрению в употреблении наркотических средств. После этого против него было возбуждено уголовное дело. URA.RU рассказывает, чем известен актер и как он попал в скандал с наркотиками.
Карьера и личная жизнь
Руденко родился в семье актеров. Его карьера актера началась с раннего возраста. Дебют актера произошел в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». А его роли в сериалах «Две судьбы», «Дуэль», «Проездной билет», «Дело следователя Никитина» и «Сердце не камень» принесли ему признание и любовь зрителей.
Личная жизнь актера также была предметом внимания публики. После нескольких романов Анатолий Руденко обрел семейное счастье с актрисой Еленой Дудиной, у них родилась дочь.
Скандал с наркотиками
Новости о задержании Руденко вызвали множество дискуссий среди поклонников. Известно, что актер был задержан в Москве со свертком с мефедроном весом 0,5 грамма. Он ехал в машине на пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что актер сильно нервничал, поэтому они решили провести обыск. Под штанами Руденко был обнаружен примотанный скотчем пакетик с наркотиками. Мужчина заявил, что принял сверток за отраву для собак.
Против актера было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. На данный момент его отпустили под обязательство о явке. Актеру может грозить до трех лет колонии.
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