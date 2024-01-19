Чем известен актер Руденко, на которого завели дело из-за наркотиков

Против актера Руденко возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков

19 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Дебют Руденко произошел в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Российский актер Анатолий Руденко попал под уголовное преследование. Согласно последним сообщениям СМИ, Руденко был задержан по подозрению в употреблении наркотических средств. После этого против него было возбуждено уголовное дело. URA.RU рассказывает, чем известен актер и как он попал в скандал с наркотиками. Карьера и личная жизнь Руденко родился в семье актеров. Его карьера актера началась с раннего возраста. Дебют актера произошел в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». А его роли в сериалах «Две судьбы», «Дуэль», «Проездной билет», «Дело следователя Никитина» и «Сердце не камень» принесли ему признание и любовь зрителей. Личная жизнь актера также была предметом внимания публики. После нескольких романов Анатолий Руденко обрел семейное счастье с актрисой Еленой Дудиной, у них родилась дочь. Скандал с наркотиками Новости о задержании Руденко вызвали множество дискуссий среди поклонников. Известно, что актер был задержан в Москве со свертком с мефедроном весом 0,5 грамма. Он ехал в машине на пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что актер сильно нервничал, поэтому они решили провести обыск. Под штанами Руденко был обнаружен примотанный скотчем пакетик с наркотиками. Мужчина заявил, что принял сверток за отраву для собак. Против актера было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. На данный момент его отпустили под обязательство о явке. Актеру может грозить до трех лет колонии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский актер Анатолий Руденко попал под уголовное преследование. Согласно последним сообщениям СМИ, Руденко был задержан по подозрению в употреблении наркотических средств. После этого против него было возбуждено уголовное дело. URA.RU рассказывает, чем известен актер и как он попал в скандал с наркотиками. Руденко родился в семье актеров. Его карьера актера началась с раннего возраста. Дебют актера произошел в фильме Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!». А его роли в сериалах «Две судьбы», «Дуэль», «Проездной билет», «Дело следователя Никитина» и «Сердце не камень» принесли ему признание и любовь зрителей. Личная жизнь актера также была предметом внимания публики. После нескольких романов Анатолий Руденко обрел семейное счастье с актрисой Еленой Дудиной, у них родилась дочь. Новости о задержании Руденко вызвали множество дискуссий среди поклонников. Известно, что актер был задержан в Москве со свертком с мефедроном весом 0,5 грамма. Он ехал в машине на пассажирском сиденье. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на то, что актер сильно нервничал, поэтому они решили провести обыск. Под штанами Руденко был обнаружен примотанный скотчем пакетик с наркотиками. Мужчина заявил, что принял сверток за отраву для собак. Против актера было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. На данный момент его отпустили под обязательство о явке. Актеру может грозить до трех лет колонии.