Будут ли дорожать акции ямальских дочек НОВАТЭКа

Финансовые аналитики предсказали рост ценных бумаг НОВАТЭК

19 января 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Стоимость акций НОВАТЭКа упала до 1460, 80 рублей, что значительно ниже прошлогодних показателей Фото: Илья Московец © URA.RU Самые высокие ставки в прошлом году акции НОВАТЭКа показывали до 10 октября, когда, по данным РБК, стоимость одной ценной бумаги газовой компании выросла до 1753 рублей. Уведомление о форс-мажоре на проекте «Арктик СПГ 2» привело к тому, что котировки показали снижение до 4,4 процента. К концу года акции подешевели до 1448 рублей. Текущая цена акции НОВАТЭКа — 1460, 80 рублей. Что будет с ценными бумагами компании дальше? URA.RU собрал прогнозы аналитиков. Эксперты БКС: есть риск дальнейшего падения В ноябре прошлого года эксперты БКС рекомендовали присмотреться к акциям НОВАТЭК, ссылаясь на скорое начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ — 2» в январе 2024 года и сезонный рост цен на газ в Европе. С учетом того, что случилось на рынке ценных бумаг для НОВАТЭК в январе текущего года, аналитики теперь более сдержаны в прогнозе и не исключают: «Есть риск продолжения падения в зону 1383 — 1399». И все же к 18 декабря этого года эксперты БКС ожидают рост стоимости акций компании на 23 процента, то есть до 1800 рублей за штуку. Промсвязьбанк (ПСБ): для сильного роста НОВАТЭКа пока нет новых триггеров «Мы отдаем предпочтение нефтяным компаниям, способным платить комфортные дивиденды, а не газовым. Так, Газпром более других уязвим к санкциям и росту ключевой ставки, а для сильного роста НОВАТЭКа пока нет новых триггеров», — скептически комментируют аналитики ПСБ ситуацию на рынке углеводородов и все же прогнозируют рост стоимости акций НОВАТЭКа к 24 октября 2024 года до 1890 рублей. Рост в перспективе — почти 30 процентов. Инвестиционный банк «Синара»: у инвесторов НОВАТЭК оптимальное время для риска Комментируя ситуацию вокруг сроков первых поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», в ИБ «Синара» отмечают: «Сейчас основной риск и в то же время потенциально мощный драйвер для котировок бумаги». Прогноз банка по стоимости акций НОВАТЭКа к 21 декабря 2024 года оптимистичен — до 2070 рублей. Ожидаемый рост — более 41 процента. Между тем, из дивидендного календаря НОВАТЭКа, приводимого аналитиками «Синары», следует, что в октябре 2023 года доходность акций для покупателей составила всего 1,96 процента. Размер дивиденда — 34,5 рубля. В конце апреля доходность была значительно выше — 4,52 процента. В конце декабря иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Несмотря на санкции, первые отгрузки компания НОВАТЭК планирует начать уже в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые высокие ставки в прошлом году акции НОВАТЭКа показывали до 10 октября, когда, по данным РБК, стоимость одной ценной бумаги газовой компании выросла до 1753 рублей. Уведомление о форс-мажоре на проекте «Арктик СПГ 2» привело к тому, что котировки показали снижение до 4,4 процента. К концу года акции подешевели до 1448 рублей. Текущая цена акции НОВАТЭКа — 1460, 80 рублей. Что будет с ценными бумагами компании дальше? URA.RU собрал прогнозы аналитиков. Эксперты БКС: есть риск дальнейшего падения В ноябре прошлого года эксперты БКС рекомендовали присмотреться к акциям НОВАТЭК, ссылаясь на скорое начало коммерческой добычи на «Арктик СПГ — 2» в январе 2024 года и сезонный рост цен на газ в Европе. С учетом того, что случилось на рынке ценных бумаг для НОВАТЭК в январе текущего года, аналитики теперь более сдержаны в прогнозе и не исключают: «Есть риск продолжения падения в зону 1383 — 1399». И все же к 18 декабря этого года эксперты БКС ожидают рост стоимости акций компании на 23 процента, то есть до 1800 рублей за штуку. Промсвязьбанк (ПСБ): для сильного роста НОВАТЭКа пока нет новых триггеров «Мы отдаем предпочтение нефтяным компаниям, способным платить комфортные дивиденды, а не газовым. Так, Газпром более других уязвим к санкциям и росту ключевой ставки, а для сильного роста НОВАТЭКа пока нет новых триггеров», — скептически комментируют аналитики ПСБ ситуацию на рынке углеводородов и все же прогнозируют рост стоимости акций НОВАТЭКа к 24 октября 2024 года до 1890 рублей. Рост в перспективе — почти 30 процентов. Инвестиционный банк «Синара»: у инвесторов НОВАТЭК оптимальное время для риска Комментируя ситуацию вокруг сроков первых поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ 2», в ИБ «Синара» отмечают: «Сейчас основной риск и в то же время потенциально мощный драйвер для котировок бумаги». Прогноз банка по стоимости акций НОВАТЭКа к 21 декабря 2024 года оптимистичен — до 2070 рублей. Ожидаемый рост — более 41 процента. Между тем, из дивидендного календаря НОВАТЭКа, приводимого аналитиками «Синары», следует, что в октябре 2023 года доходность акций для покупателей составила всего 1,96 процента. Размер дивиденда — 34,5 рубля. В конце апреля доходность была значительно выше — 4,52 процента. В конце декабря иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. Несмотря на санкции, первые отгрузки компания НОВАТЭК планирует начать уже в конце января. Сжиженный природный газ будет направлен в Азию.