Челябинский олигарх списка Forbes снизил свою долю в золотодобывающей компании

19 января 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Константин Струков избавился от части своей доли в компании-золотодобытчике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелец золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» из Пласта (Челябинская область) Константин Струков снизил свою долю до 94%. Как следует из документации предприятия, до изменения Струков контролировал 99,99% акций. «Струков Константин Иванович. Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества составляет 94,0199027%. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 99,9999%», — сообщается в списке аффилированных лиц за второе полугодие 2023 года. При оценке стоимости компании в 120 млрд рублей, которую аналитики дали перед листингом ЮГК на Московской бирже, Струков избавился от капитала, соразмерного 7,18 млрд рублей. В списке аффилированных лиц с капиталом в компании появились Максим Харин (0,0000126%) и Артем Клепкин (0,0002551%). Доля Евгении Кузнецовой изменилась: была 0,0001, стала 0,0000023%. Изменения внесены 12 января. Осенью 2023 года компания провела IPO. На бирже было реализовано 5% акций. Удалось привлечь семь миллиардов рублей инвестиций.

Владелец золотодобытчика «Южуралзолото группа компаний» из Пласта (Челябинская область) Константин Струков снизил свою долю до 94%. Как следует из документации предприятия, до изменения Струков контролировал 99,99% акций. «Струков Константин Иванович. Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества составляет 94,0199027%. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 99,9999%», — сообщается в списке аффилированных лиц за второе полугодие 2023 года. При оценке стоимости компании в 120 млрд рублей, которую аналитики дали перед листингом ЮГК на Московской бирже, Струков избавился от капитала, соразмерного 7,18 млрд рублей. В списке аффилированных лиц с капиталом в компании появились Максим Харин (0,0000126%) и Артем Клепкин (0,0002551%). Доля Евгении Кузнецовой изменилась: была 0,0001, стала 0,0000023%. Изменения внесены 12 января. Осенью 2023 года компания провела IPO. На бирже было реализовано 5% акций. Удалось привлечь семь миллиардов рублей инвестиций.