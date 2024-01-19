Какой катастрофы избежала Россия после удара ВСУ по Тамбовской области

Полковник Тимошенко: взрыв на пороховом заводе грозил опасными последствиями

19 января 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В случае взрыва из-за БПЛА на пороховом заводе пострадали бы как минимум ближайшие здания, сказал Михаил Тимошенко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нефтебазы и пороховые заводы РФ остаются под угрозой атак ВСУ. В случае прицельного или массового удара могут быть серьезные разрушения и заражение почвы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, комментируя сообщения об атаке БПЛА в Брянской и Тамбовской области. ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание на площади 1000 квадратных метров. Жителей частного сектора эвакуировали. Также была попытка удара по пороховому заводу в Тамбовской области. Украинские telegram-каналы распространяли информацию о серьезных разрушениях. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров опроверг успех удара, добавив, что предприятие работает в штатном режиме. Новость по теме Кому угрожают новые удары ВСУ по территории России «Угроза существует. С пороховыми заводами ситуация осложняется тем, что в цикле у них есть спирт и азотная кислота. Расход большой. Спирт горит хорошо, азотная кислота может усугубить процесс. Особенно опасны склады готовой продукции. Радиус поражения зависит от мощности того, что взорвется. По сравнению со взрывчаткой, пороховая взрывная волна будет достаточно мягкой. Стекла может повыбивать, может и дом разрушить, если он будет стоять вплотную. Все зависит от количества взрывчаток, которые несет беспилотник. В случае утечек возможно и заражение почвы», — сказал Михаил Тимошенко. Нефтебазы являются объектами повышенной опасности, подчеркнул эксперт. «Там очень строгие правила соблюдения, использования, ограничен доступ на эти территории. Нефтебазы и нефтеперегонные заводы являются объектами чрезвычайной пожарной опасности. Причем трудно сказать, что страшнее — попадание по нефтеперегонному заводу или по нефтебазе. Вопрос в том, куда попали беспилотником и как попали. Допустим, взрыв произошел рядом с боковой стенкой емкости, появилась пробоина, начинает вытекать топливо. Если этот беспилотник ни один и где-нибудь рядом взорвался второй, он попал в лужу топлива, то тогда произойдет пожар», — отметил полковник в отставке. По его словам, такие объекты довольно легко воспламеняются и БПЛА справляются с такой задачей. «Жидкое топливо само по себе не взрывается, взрываются газы. Они могут рвануть, если появилась искра или источник воспламенения. Достаточно дырки в крышке огромного бака и заряда, чтобы пламя от взрыва достигло поверхности топлива или воспламенились газы. То есть мощной силы не нужно», — объяснил собеседник агентства. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что атака БПЛА по Ленинградской области показала, что дроны Киева способны преодолевать большие расстояния. У ВСУ есть еще около 80 таких беспилотников. Но для них недостижимо все, что находится за Волгой, до Урала, Сибири и на Дальнем Востоке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтебазы и пороховые заводы РФ остаются под угрозой атак ВСУ. В случае прицельного или массового удара могут быть серьезные разрушения и заражение почвы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко, комментируя сообщения об атаке БПЛА в Брянской и Тамбовской области. ВСУ атаковали нефтебазу в Брянской области. Произошло возгорание на площади 1000 квадратных метров. Жителей частного сектора эвакуировали. Также была попытка удара по пороховому заводу в Тамбовской области. Украинские telegram-каналы распространяли информацию о серьезных разрушениях. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров опроверг успех удара, добавив, что предприятие работает в штатном режиме. «Угроза существует. С пороховыми заводами ситуация осложняется тем, что в цикле у них есть спирт и азотная кислота. Расход большой. Спирт горит хорошо, азотная кислота может усугубить процесс. Особенно опасны склады готовой продукции. Радиус поражения зависит от мощности того, что взорвется. По сравнению со взрывчаткой, пороховая взрывная волна будет достаточно мягкой. Стекла может повыбивать, может и дом разрушить, если он будет стоять вплотную. Все зависит от количества взрывчаток, которые несет беспилотник. В случае утечек возможно и заражение почвы», — сказал Михаил Тимошенко. Нефтебазы являются объектами повышенной опасности, подчеркнул эксперт. «Там очень строгие правила соблюдения, использования, ограничен доступ на эти территории. Нефтебазы и нефтеперегонные заводы являются объектами чрезвычайной пожарной опасности. Причем трудно сказать, что страшнее — попадание по нефтеперегонному заводу или по нефтебазе. Вопрос в том, куда попали беспилотником и как попали. Допустим, взрыв произошел рядом с боковой стенкой емкости, появилась пробоина, начинает вытекать топливо. Если этот беспилотник ни один и где-нибудь рядом взорвался второй, он попал в лужу топлива, то тогда произойдет пожар», — отметил полковник в отставке. По его словам, такие объекты довольно легко воспламеняются и БПЛА справляются с такой задачей. «Жидкое топливо само по себе не взрывается, взрываются газы. Они могут рвануть, если появилась искра или источник воспламенения. Достаточно дырки в крышке огромного бака и заряда, чтобы пламя от взрыва достигло поверхности топлива или воспламенились газы. То есть мощной силы не нужно», — объяснил собеседник агентства. Ранее член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что атака БПЛА по Ленинградской области показала, что дроны Киева способны преодолевать большие расстояния. У ВСУ есть еще около 80 таких беспилотников. Но для них недостижимо все, что находится за Волгой, до Урала, Сибири и на Дальнем Востоке.