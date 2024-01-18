Кому угрожают новые удары ВСУ по территории России

Полковник Баранец: Киев израсходовал лишь малую часть своих дальнобойных дронов

18 января 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

США помогает Украине переделать советские беспилотники, сказал Виктор Баранец Фото: U.S. Army / Sgt. Alex Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина показала, насколько далеко она способна ударить по России, устроив атаку БПЛА по Ленинградской области. У Киева есть еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец. Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Дрон удалось перехватить. Как сообщил губернатор Александр Беглов, никто не пострадал. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Цели ударов ВСУ по Ленинградской области Новость по теме Shot: ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге «Появление украинских беспилотников в Ленинградской области говорит уже о глубоком проникновении вражеских дронов на территорию РФ. Это, пожалуй, первый случай, когда они смогли добраться до северо-запада России. Даже если он запускался из Харьковской области, это расстояние измеряется уже тысячами километров. Противник, конечно, хотел продемонстрировать дальность своей руки: „Посмотрите, пожалуйста, мы уже русских молотим у второй культурной столицы. Мы достаем до северной широты уже. Бойся, русский“. Делается расчет и на усиление недовольства нашего народа», — сказал Виктор Баранец. Хотя Украина делала ставку не только на дальность проникновения, отметил обозреватель. «С самого начала нашей спецоперации одна из любимых целей противника — это нефтебазы. Если они выводится из строя, войска лишены горючего. Кстати, мы тоже самое, абсолютно тоже самое делаем. Базы хранения горючего — это одна из стратегических целей нашей операции. Не проходит и дня, чтобы не было ударов по базам горючего или нефтезаводу. Противник действует абсолютно зеркальным образом. Мы вредим ему, он вредит нам», — объяснил собеседник агентства. Как Украина смогла добраться до Ленинградской области По его словам, для достижения северо-запада России ВСУ могли применять модифицированные советские беспилотники. «Скорее всего, Украина продолжает использовать „Стрижи“. Это переделанная старая, еще советская модель, которую американцы помогли переоборудовать. Если верить данным нашей разведки, то от Советского Союза Украине досталось 100 единиц таких беспилотников, а использовали они от силы полтора десятка. Следовательно, мы можем держать в голове угрозу, что у противника еще есть порядка 80 таких „Стрижей“, которые он, действительно, переделывает», — сообщил полковник в отставке. Есть ли в России безопасная от атак БПЛА зона Большая часть РФ находится вне досягаемости украинских дронов, подчеркнул Баранец. «Все, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас пока не достижимы для беспилотников противника. Мы знаем, что тот же „Стриж“ может добираться до цели на расстоянии больше тысячи километров. Такой беспилотник уже прилетал к нашему стратегическому аэродрому у Энгельса на Волге», — добавил член общественного совета при Минобороны РФ. Как защитить города РФ от атак Украины Новость по теме Украина бьет все дальше по России: ВСУ атаковали Ленинградскую область Нужно улучшать противоракетную оборону, в частности, Курской, Брянской и Белгородских областей, продолжил полковник в отставке. «Противник активно атакует прифронтовые области России. Есть ли у нас противоядие? Мы каждый день ракеты или беспилотники над этими регионами сбиваем. Защита есть, но она не 100%-ная. В мире не существует противовоздушной обороны, которая бы полностью прикрывала тот или иной объект, или тот или иной район. После указания президента России Владимира Путина уплотнили противовоздушную оборону и есть результаты. Мы стали обороняться значительно лучше. Но враг все равно ищет дыры и пролезает в них. У нас один выход остается — клепать побольше зенитных ракетных комплексов и ставить их на рубежах Белгородских, Курских, Брянских областей», — сказал собеседник URA.RU. Также немаловажно России наносить удары по местам, где собирается и ремонтируется техника ВСУ, сообщил обозреватель. «Мы с нетерпением ждем, когда наша разведка, легальная или нелегальная, укажет нам координаты того предприятия военно-промышленного, где переоборудуются „Стрижи“ или собираются другие беспилотники. Это нужно для того, чтобы туда прилетели наши ракеты „Калибр“ или „Кинжал“», — подчеркнул Баранец. Уже сейчас украинские объекты обеспечения армии находятся под обстрелом. «В отчетах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники. Во-первых, продолжаем выполнять указания Путина по поводу уплотнения ПВО. Во-вторых, нам нужно знать, где находится предприятия, и бить их бесконечно, чтобы лишить врага такой возможности», — заключил полковник в отставке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина показала, насколько далеко она способна ударить по России, устроив атаку БПЛА по Ленинградской области. У Киева есть еще порядка 80 беспилотников, которые могут преодолевать такие расстояния. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец. Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Дрон удалось перехватить. Как сообщил губернатор Александр Беглов, никто не пострадал. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». «Появление украинских беспилотников в Ленинградской области говорит уже о глубоком проникновении вражеских дронов на территорию РФ. Это, пожалуй, первый случай, когда они смогли добраться до северо-запада России. Даже если он запускался из Харьковской области, это расстояние измеряется уже тысячами километров. Противник, конечно, хотел продемонстрировать дальность своей руки: „Посмотрите, пожалуйста, мы уже русских молотим у второй культурной столицы. Мы достаем до северной широты уже. Бойся, русский“. Делается расчет и на усиление недовольства нашего народа», — сказал Виктор Баранец. Хотя Украина делала ставку не только на дальность проникновения, отметил обозреватель. «С самого начала нашей спецоперации одна из любимых целей противника — это нефтебазы. Если они выводится из строя, войска лишены горючего. Кстати, мы тоже самое, абсолютно тоже самое делаем. Базы хранения горючего — это одна из стратегических целей нашей операции. Не проходит и дня, чтобы не было ударов по базам горючего или нефтезаводу. Противник действует абсолютно зеркальным образом. Мы вредим ему, он вредит нам», — объяснил собеседник агентства. По его словам, для достижения северо-запада России ВСУ могли применять модифицированные советские беспилотники. «Скорее всего, Украина продолжает использовать „Стрижи“. Это переделанная старая, еще советская модель, которую американцы помогли переоборудовать. Если верить данным нашей разведки, то от Советского Союза Украине досталось 100 единиц таких беспилотников, а использовали они от силы полтора десятка. Следовательно, мы можем держать в голове угрозу, что у противника еще есть порядка 80 таких „Стрижей“, которые он, действительно, переделывает», — сообщил полковник в отставке. Большая часть РФ находится вне досягаемости украинских дронов, подчеркнул Баранец. «Все, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас пока не достижимы для беспилотников противника. Мы знаем, что тот же „Стриж“ может добираться до цели на расстоянии больше тысячи километров. Такой беспилотник уже прилетал к нашему стратегическому аэродрому у Энгельса на Волге», — добавил член общественного совета при Минобороны РФ. Нужно улучшать противоракетную оборону, в частности, Курской, Брянской и Белгородских областей, продолжил полковник в отставке. «Противник активно атакует прифронтовые области России. Есть ли у нас противоядие? Мы каждый день ракеты или беспилотники над этими регионами сбиваем. Защита есть, но она не 100%-ная. В мире не существует противовоздушной обороны, которая бы полностью прикрывала тот или иной объект, или тот или иной район. После указания президента России Владимира Путина уплотнили противовоздушную оборону и есть результаты. Мы стали обороняться значительно лучше. Но враг все равно ищет дыры и пролезает в них. У нас один выход остается — клепать побольше зенитных ракетных комплексов и ставить их на рубежах Белгородских, Курских, Брянских областей», — сказал собеседник URA.RU. Также немаловажно России наносить удары по местам, где собирается и ремонтируется техника ВСУ, сообщил обозреватель. «Мы с нетерпением ждем, когда наша разведка, легальная или нелегальная, укажет нам координаты того предприятия военно-промышленного, где переоборудуются „Стрижи“ или собираются другие беспилотники. Это нужно для того, чтобы туда прилетели наши ракеты „Калибр“ или „Кинжал“», — подчеркнул Баранец. Уже сейчас украинские объекты обеспечения армии находятся под обстрелом. «В отчетах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники. Во-первых, продолжаем выполнять указания Путина по поводу уплотнения ПВО. Во-вторых, нам нужно знать, где находится предприятия, и бить их бесконечно, чтобы лишить врага такой возможности», — заключил полковник в отставке.