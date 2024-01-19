Эстония построит 600 бункеров на границе с Россией

Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на своей восточной границе в рамках мер по усилению обороны из-за «возможной угрозы» со стороны России. Об этом пишет газета Postimees.
«Эстония построит 600 бункеров на восточной границе для обороны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такое решение было принято в связи с «возможной угрозой» со стороны России, Бункеры будут состоять главным образом из бетона и будут размещены на юго-востоке страны и в районе Чудского озера.
Также стало известно, что Эстония, Латвия и Литва решили создать «линию обороны» на своей границе с РФ для сдерживания и защиты от возможной «военной угрозы». Сообщается, что эта оборонительная зона будет включать различные объекты и обеспечивать безопасность жителей Балтийских стран.
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