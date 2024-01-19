Эстония построит 600 бункеров на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, блиндаж, окоп, наемник,  stock
Эстония построит бункеры на границе с РФ, пишет Postimees Фото:

Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на своей восточной границе в рамках мер по усилению обороны из-за «возможной угрозы» со стороны России. Об этом пишет газета Postimees.

«Эстония построит 600 бункеров на восточной границе для обороны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такое решение было принято в связи с «возможной угрозой» со стороны России, Бункеры будут состоять главным образом из бетона и будут размещены на юго-востоке страны и в районе Чудского озера.

Также стало известно, что Эстония, Латвия и Литва решили создать «линию обороны» на своей границе с РФ для сдерживания и защиты от возможной «военной угрозы». Сообщается, что эта оборонительная зона будет включать различные объекты и обеспечивать безопасность жителей Балтийских стран.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эстония запланировала строительство около 600 бункеров на своей восточной границе в рамках мер по усилению обороны из-за «возможной угрозы» со стороны России. Об этом пишет газета Postimees. «Эстония построит 600 бункеров на восточной границе для обороны», — говорится в материале газеты. Там добавили, что такое решение было принято в связи с «возможной угрозой» со стороны России, Бункеры будут состоять главным образом из бетона и будут размещены на юго-востоке страны и в районе Чудского озера. Также стало известно, что Эстония, Латвия и Литва решили создать «линию обороны» на своей границе с РФ для сдерживания и защиты от возможной «военной угрозы». Сообщается, что эта оборонительная зона будет включать различные объекты и обеспечивать безопасность жителей Балтийских стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...