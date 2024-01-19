Экс-чиновник из ХМАО подал в суд иск о защите чести и достоинства

В ХМАО экс-чиновник Александр Федорус подал иск о защите чести и достоинства
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Курган, совещание, чиновник, руки, депутат
Экс-чиновник обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации Фото:

Бывший и. о. вице-мэра по соцполитике администрации Нижневартовска Александр Федорус обратился в суд с иском о заявлении чести, достоинства и деловой репутации после серии публикаций о нем в СМИ и социальных сетях. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня я подал исковое заявление о признании несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, и что бы это не сказывалось на всей администрации, я принял решение оставить текущее место работы», — написал Александр Федорус. Защищать экс-чиновника будет адвокат Оксана Рудик.

Источник в политическом истеблишменте Нижневартовска сообщил URA.RU, что Федорус будет готов вернуться к муниципальной службе при условии, если докажет в суде, что на него шла пиар-атака. «Заявление о защите чести и достоинства подано к блогерше Айгуль Хисматовой», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Федорус написал заявление о своей отставке из мэрии. А прокуратура Нижневартовска тем временем начала проверку на наличие конфликта интересов у экс-чиновника и его сестры, которая работает на руководящей должности в дирекции спортивных сооружений.

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Бывший и. о. вице-мэра по соцполитике администрации Нижневартовска Александр Федорус обратился в суд с иском о заявлении чести, достоинства и деловой репутации после серии публикаций о нем в СМИ и социальных сетях. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Сегодня я подал исковое заявление о признании несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, и что бы это не сказывалось на всей администрации, я принял решение оставить текущее место работы», — написал Александр Федорус. Защищать экс-чиновника будет адвокат Оксана Рудик. Источник в политическом истеблишменте Нижневартовска сообщил URA.RU, что Федорус будет готов вернуться к муниципальной службе при условии, если докажет в суде, что на него шла пиар-атака. «Заявление о защите чести и достоинства подано к блогерше Айгуль Хисматовой», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU сообщало, что Федорус написал заявление о своей отставке из мэрии. А прокуратура Нижневартовска тем временем начала проверку на наличие конфликта интересов у экс-чиновника и его сестры, которая работает на руководящей должности в дирекции спортивных сооружений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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