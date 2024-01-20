ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по Горловке: что известно о пострадавших и разрушениях

Гостиница и детский сад попали под обстрел ВСУ в Горловке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженный силы Украины обстреляли Горловку (ДНР) в ночь на 20 января кассетными боеприпасами и ракетами. URA.RU приводит главные новости к утру:
- В ходе обстрела ВСУ города Горловка в Донецкой народной республике были повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», а также дома по улице Пушкина, рассказал глава города Иван Приходько;
- В гостинице «Родина» в ходе обстрела Горловки пострадало двое мирных жителей, на площади Победы ранило молодого человека;
- Микрорайон «Квартал 245» в Центральном районе Горловки остался без электричества после обстрела города со стороны ВСУ;
- В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины заявили, что по Горловке был нанесен удар 15 ракетами из РСЗО, а также 12 кассетными боеприпасами из артиллерии;
- ВСУ выпустило 40 боеприпасов в сторону ДНР в течение последних суток, обстрел производился десять раз с различными промежутками отмечали в СЦКК.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.