ВСУ выпустили кассетные боеприпасы по Горловке: что известно о пострадавших и разрушениях

ВСУ ударили по гостинице и детскому саду в Горловке
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Последствия артобстрела в Горловке. Донецкая Народная Республика, Донецк, разбитые стекла, последствия, война, донецк, горловка, школа, ресторан, разрушения, выбитые окна, обстрел
Гостиница и детский сад попали под обстрел ВСУ в Горловке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженный силы Украины обстреляли Горловку (ДНР) в ночь на 20 января кассетными боеприпасами и ракетами. URA.RU приводит главные новости к утру:

  • В ходе обстрела ВСУ города Горловка в Донецкой народной республике были повреждены гостиница «Родина», детский сад «Теремок», а также дома по улице Пушкина, рассказал глава города Иван Приходько;
  • В гостинице «Родина» в ходе обстрела Горловки пострадало двое мирных жителей, на площади Победы ранило молодого человека;
  • Микрорайон «Квартал 245» в Центральном районе Горловки остался без электричества после обстрела города со стороны ВСУ;
  • В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины заявили, что по Горловке был нанесен удар 15 ракетами из РСЗО, а также 12 кассетными боеприпасами из артиллерии;
  • ВСУ выпустило 40 боеприпасов в сторону ДНР в течение последних суток, обстрел производился десять раз с различными промежутками отмечали в СЦКК.

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Вооруженный силы Украины обстреляли Горловку (ДНР) в ночь на 20 января кассетными боеприпасами и ракетами. URA.RU приводит главные новости к утру:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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