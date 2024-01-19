Бастрыкин требует доклад о драке школьников в Челябинске

20 января 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Драка челябинских школьников заинтересовала Бастрыкина Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании драки между школьниками, в которой пострадал 14-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника, также они брызнули подростку в лицо из аэрозольного пистолета. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Драка между школьниками в Челябинске произошла 17 января. На 14-летнего мальчика напали толпой и избили. Со слов отца, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Избившие школьника, не состоят в каких-либо группах радикально настроенной молодежи. Челябинский школьник сам стал инициатором конфликта, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Мальчик задирал одноклассников и обижал девочек, за что другие ученики решили его проучить.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании драки между школьниками, в которой пострадал 14-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника, также они брызнули подростку в лицо из аэрозольного пистолета. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Драка между школьниками в Челябинске произошла 17 января. На 14-летнего мальчика напали толпой и избили. Со слов отца, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Избившие школьника, не состоят в каких-либо группах радикально настроенной молодежи. Челябинский школьник сам стал инициатором конфликта, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Мальчик задирал одноклассников и обижал девочек, за что другие ученики решили его проучить.