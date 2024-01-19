19 января 2024

Бастрыкин требует доклад о драке школьников в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Драка челябинских школьников заинтересовала Бастрыкина Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании драки между школьниками, в которой пострадал 14-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника, также они брызнули подростку в лицо из аэрозольного пистолета. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Драка между школьниками в Челябинске произошла 17 января. На 14-летнего мальчика напали толпой и избили. Со слов отца, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Избившие школьника, не состоят в каких-либо группах радикально настроенной молодежи. Челябинский школьник сам стал инициатором конфликта, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Мальчик задирал одноклассников и обижал девочек, за что другие ученики решили его проучить.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад о расследовании драки между школьниками, в которой пострадал 14-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Челябинске группа подростков избила 14-летнего школьника, также они брызнули подростку в лицо из аэрозольного пистолета. Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Драка между школьниками в Челябинске произошла 17 января. На 14-летнего мальчика напали толпой и избили. Со слов отца, у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга. Избившие школьника, не состоят в каких-либо группах радикально настроенной молодежи. Челябинский школьник сам стал инициатором конфликта, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. Мальчик задирал одноклассников и обижал девочек, за что другие ученики решили его проучить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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