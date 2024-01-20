Военный эксперт назвал сроки взятия Авдеевки

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Авдеевку к 1 марта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, снайпер, снайперская винтовка, свд, тренировка снайперов, военная специальность, сбойка
После Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, рассказал Василий Дандыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие могут взять Авдеевку к 1 марта. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин.

«Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — сказал Дандыкин изданию NEWS.ru. По его словам, Вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы сдержать российское продавливание обороны, поэтому, чтобы отвлечь внимание, они устраивают атаки на мирные города РФ.

По словам эксперта, после Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, а также будет проще продвигаться дальше. На данный момент важнейшая задача российских военных — не дать Киеву уйти в глубокую оборону и закрепиться на новых рубежах, заключил он.

Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Территория ежедневно подвергается более 40 массированным обстрелам из различных орудий ВС РФ. При этом высшее командование украинских войск утверждает, что в скором времени один из главных укрепрайонов Донбасса будет сдан. URA.RU рассказывало, почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие могут взять Авдеевку к 1 марта. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин. «Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — сказал Дандыкин изданию NEWS.ru. По его словам, Вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы сдержать российское продавливание обороны, поэтому, чтобы отвлечь внимание, они устраивают атаки на мирные города РФ. По словам эксперта, после Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, а также будет проще продвигаться дальше. На данный момент важнейшая задача российских военных — не дать Киеву уйти в глубокую оборону и закрепиться на новых рубежах, заключил он. Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Территория ежедневно подвергается более 40 массированным обстрелам из различных орудий ВС РФ. При этом высшее командование украинских войск утверждает, что в скором времени один из главных укрепрайонов Донбасса будет сдан. URA.RU рассказывало, почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...