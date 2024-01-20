Военный эксперт назвал сроки взятия Авдеевки

Военный эксперт Дандыкин: ВС РФ могут взять Авдеевку к 1 марта

20 января 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

После Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, рассказал Василий Дандыкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие могут взять Авдеевку к 1 марта. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин. «Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — сказал Дандыкин изданию NEWS.ru . По его словам, Вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы сдержать российское продавливание обороны, поэтому, чтобы отвлечь внимание, они устраивают атаки на мирные города РФ. По словам эксперта, после Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, а также будет проще продвигаться дальше. На данный момент важнейшая задача российских военных — не дать Киеву уйти в глубокую оборону и закрепиться на новых рубежах, заключил он. Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Территория ежедневно подвергается более 40 массированным обстрелам из различных орудий ВС РФ. При этом высшее командование украинских войск утверждает, что в скором времени один из главных укрепрайонов Донбасса будет сдан. URA.RU рассказывало, почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ.

Российские военнослужащие могут взять Авдеевку к 1 марта. Таким мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин. «Надеюсь, что вопрос Авдеевки, ее взятие под контроль ВС России решится до 1 марта, в зимнее время», — сказал Дандыкин изданию NEWS.ru. По его словам, Вооруженным силам Украины не хватает сил, чтобы сдержать российское продавливание обороны, поэтому, чтобы отвлечь внимание, они устраивают атаки на мирные города РФ. По словам эксперта, после Авдеевки ВС РФ станет проще подойти к Северску, а также будет проще продвигаться дальше. На данный момент важнейшая задача российских военных — не дать Киеву уйти в глубокую оборону и закрепиться на новых рубежах, заключил он. Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки. Территория ежедневно подвергается более 40 массированным обстрелам из различных орудий ВС РФ. При этом высшее командование украинских войск утверждает, что в скором времени один из главных укрепрайонов Донбасса будет сдан. URA.RU рассказывало, почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ.