«РВ»: Россия готовится ко взятию Авдеевки

Авдеевка является одни из основных укрепрайонов ВСУ в Донбассе Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в начале 2024 года активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки, передают военкоры «Русской Весны». Территория ежедневно подвергается более 40 массированным обстрелам из различных орудий ВС РФ. При этом высшее командование украинских войск утверждает, что в скором времени один из главных укрепрайонов Донбасса будет сдан. Вокруг города постоянно ведутся ожесточенные бои. Редакция URA.RU разбиралась, в чем ценность Авдеевки для России.

История и расположение Авдеевки

В открытых источниках указано, что Авдеевка является старейшим поселением Донбасса с более чем 240-летней историей. Датой основания считается 1778 год. Авдеевка получила статус города в 1957 году после объединения двух поселков городского типа. Во времена СССР Авдеевка располагалась в Ясиноватском районе Донецкой области. После распада Советского Союза территорию передали в подчинение Покровскому району Украины, а в 2022 году город вошел в состав Покровского района Донецкой народной республики (ДНР). Авдеевка расположена в 22 километрах от Донецка — столицы ДНР.

Что происходило в Авдеевке в начале конфликта на юго-востоке Украины

В январе 2014 года в Авдеевке проживали порядка 34 тысяч человек. После обострения конфликта несколько месяцев город контролировали ополченцы. К лету того же года ВСУ удалось отбить Авдеевку и занять форпост на передовых позициях. Значимость укрепления была обусловлена близким расположением Донецка и города Ясиноватая с железнодорожным узлом. Отсюда регулярно отправляли диверсионные группы, обстреливали дороги и соседние территории.

Бои за Авдеевку разгорелись с новой силой в начале 2017. Конфликтующие стороны обвиняли друг друга в провокациях и усугублении ситуации. Силы самопровозглашенной республики и украинская армия сообщали о десятках погибших. К февралю город покинули несколько сотен мирных граждан.

Авдеевка и спецоперация ВС РФ на Украине

После начала спецоперации ВС РФ на Украине в феврале 2022 года ситуация на авдеевском направлении длительное время существенно не менялась. При этом российские военные продолжали сжимать кольцо вокруг Авдеевки. Продвижению мешали укрепления, которые ВСУ создавали в течение восьми лет. Все изменилось осенью 2023 года.

Русские адаптировались к атакам бронетехники на заминированных поля у Авдеевки. Они начали рыть туннели и использовать роботов для доставки боеприпасов на передовую, рассказывал пресс-секретарь 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Коцукон;

В ноябре промзона города была полностью освобождена от украинских военных. С таким заявлением выступил военный корреспондент Юрий Котенок;

К концу месяца ВС РФ окружили Авдеевку и приготовились к штурму города. По словам военкора Александра Коца, освобождение территории стало психологическим ударом для Киева;

Наземную операцию России поддержала авиация, что позволило закрепились в Авдеевке. Об этом рассказывал военный корреспондент Юрий Подоляк;

Мировые СМИ отмечают, что наступление РФ под Авдеевкой стало одним из крупнейших за последний год. Для Украины это поражение будет иметь фатальные последствия, передает Asia Times;

Успехи ВС РФ в Авдеевке лично признавал президент Украины Владимир Зеленский. Он докладывал об увеличении количества штурмов;

Бойцы ВСУ заявляли, что не могут сражаться за укрепрайон. Им препятствует плотный огонь российских военных;

По мнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, Авдеевку придется сдать через два-три месяца. Если ресурсов будет недостаточно, командование примет решение «сохранять людей»;

Город, который собирается сдать Залужный посетил Зеленский. Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в своем telegram-канале;

Российские войска активизировали штурм по всем направлениям Авдеевки 4 января 2024 года. Военных поддерживает артиллерия.

В чем значение Авдеевки для РФ

Для России освобождение Авдеевки откроет короткий путь из южной части ДНР в северную, который играет большую логистическую роль. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев подчеркивал, что город важен в тактическом и стратегическом планах. По словам военкора Евгения Линина, потеря Авдеевки для ВСУ станет очередным большим провалом, из-за чего украинская армия потеряет инициативу в дальнейших боях на всех фронтах.