Представители США впервые проверили переданное Украине оружие

Представители Соединенных Штатов Америки впервые осуществили проверку переданного Киеву вооружения. Об этом рассказали в минобороны Украины.
«Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами», — сообщается в telegram-канале минобороны. Там добавили, что служба внутреннего аудита министерства осмотрела серийные номера, техническое состояние и условия хранения переданного оружия.
Были опубликованы фотографии, на которых видны ящики с маркировкой «взрывчатые вещества», стопки мешков и оптические прицелы. Проверка оружия проводилась только в одной из воинских частей ВСУ, заключили в минобороны.
Евросоюз также провел проверку оружия, поставляемого Украине государствами-членами. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Результаты проверки будут представлены 1 февраля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что Украина перепродает оружие, полученное из США, на черном рынке, передает телеканал 360.
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