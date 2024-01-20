В мире Украина Представители США впервые проверили переданное Украине оружие 20 января 2024 в 21:50 Размер текста - 17 + Представители США провели проверку вооружения ВСУ, заявили в минобороны Украины Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Соединенных Штатов Америки впервые осуществили проверку переданного Киеву вооружения. Об этом рассказали в минобороны Украины. «Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами», — сообщается в telegram-канале минобороны. Там добавили, что служба внутреннего аудита министерства осмотрела серийные номера, техническое состояние и условия хранения переданного оружия. Были опубликованы фотографии, на которых видны ящики с маркировкой «взрывчатые вещества», стопки мешков и оптические прицелы. Проверка оружия проводилась только в одной из воинских частей ВСУ, заключили в минобороны. Евросоюз также провел проверку оружия, поставляемого Украине государствами-членами. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Результаты проверки будут представлены 1 февраля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что Украина перепродает оружие, полученное из США, на черном рынке, передает телеканал 360. Представители Соединенных Штатов Америки впервые осуществили проверку переданного Киеву вооружения. Об этом рассказали в минобороны Украины. «Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американскими партнерами», — сообщается в telegram-канале минобороны. Там добавили, что служба внутреннего аудита министерства осмотрела серийные номера, техническое состояние и условия хранения переданного оружия. Были опубликованы фотографии, на которых видны ящики с маркировкой «взрывчатые вещества», стопки мешков и оптические прицелы. Проверка оружия проводилась только в одной из воинских частей ВСУ, заключили в минобороны. Евросоюз также провел проверку оружия, поставляемого Украине государствами-членами. Проверка началась после заявлений о том, что некоторые страны отправили Киеву меньше оружия, чем могли. Результаты проверки будут представлены 1 февраля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что Украина перепродает оружие, полученное из США, на черном рынке, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям