Глава Wildberries впервые прокомментировала крупный пожар на складе в Шушарах

Глава Wildberries Бакальчук поблагодарила за поддержку после пожара в Шушарах

21 января 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Сотрудники Wildberries работают над восстановлением логистики, отметила Бакальчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук выразила благодарность за поддержку после крупного пожара на складе в Шушарах. Обращение к продавцам, партнерам и клиентам Бакальчук записала спустя неделю после происшествия. «Большое спасибо всем за слова поддержки. Самое главное, что все живы. Для меня и для всей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистику и выполнить все обязательства», — сказала Бакальчук в telegram-канале «WB Партнеры». По ее словам, поддержка поможет пройти данный эпизод. «Мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — добавила глава компании. В Санкт-Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. Позже сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук выразила благодарность за поддержку после крупного пожара на складе в Шушарах. Обращение к продавцам, партнерам и клиентам Бакальчук записала спустя неделю после происшествия. «Большое спасибо всем за слова поддержки. Самое главное, что все живы. Для меня и для всей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистику и выполнить все обязательства», — сказала Бакальчук в telegram-канале «WB Партнеры». По ее словам, поддержка поможет пройти данный эпизод. «Мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — добавила глава компании. В Санкт-Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. Позже сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Подробнее об этом в материале URA.RU.