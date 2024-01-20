20 января 2024

Глава Wildberries впервые прокомментировала крупный пожар на складе в Шушарах

Глава Wildberries Бакальчук поблагодарила за поддержку после пожара в Шушарах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Сотрудники Wildberries работают над восстановлением логистики, отметила Бакальчук Фото:

Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук выразила благодарность за поддержку после крупного пожара на складе в Шушарах. Обращение к продавцам, партнерам и клиентам Бакальчук записала спустя неделю после происшествия.

«Большое спасибо всем за слова поддержки. Самое главное, что все живы. Для меня и для всей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистику и выполнить все обязательства», — сказала Бакальчук в telegram-канале «WB Партнеры».

По ее словам, поддержка поможет пройти данный эпизод. «Мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — добавила глава компании.

В Санкт-Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. Позже сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Подробнее об этом в материале URA.RU.

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Гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук выразила благодарность за поддержку после крупного пожара на складе в Шушарах. Обращение к продавцам, партнерам и клиентам Бакальчук записала спустя неделю после происшествия. «Большое спасибо всем за слова поддержки. Самое главное, что все живы. Для меня и для всей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистику и выполнить все обязательства», — сказала Бакальчук в telegram-канале «WB Партнеры». По ее словам, поддержка поможет пройти данный эпизод. «Мы станем сильнее и с честью пройдем этот путь», — добавила глава компании. В Санкт-Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе спустя сутки. Позже сотрудники силовых структур организовали рейды в московских офисах организации. Подробнее об этом в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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