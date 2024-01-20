«ОН»: в Ленинградской области произошел взрыв в порту

21 января 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Жители Ленинградской области сообщили о звуках пролетающих БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Ленинградской области якобы произошел взрыв. Об этом сообщают жители поселка Усть-Луга. «Произошел взрыв в Морском торговом порту», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей. Перед этим, по информации канала, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа, который расположен в 35 километрах от порта. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью на 18 января ВСУ устроили атаку беспилотником в Ленинградской области. По словам ведомства, дрон был поражен средствами ПВО. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер».

В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Ленинградской области якобы произошел взрыв. Об этом сообщают жители поселка Усть-Луга. «Произошел взрыв в Морском торговом порту», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей. Перед этим, по информации канала, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа, который расположен в 35 километрах от порта. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью на 18 января ВСУ устроили атаку беспилотником в Ленинградской области. По словам ведомства, дрон был поражен средствами ПВО. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер».