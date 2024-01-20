20 января 2024

«ОН»: в Ленинградской области произошел взрыв в порту

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Жители Ленинградской области сообщили о звуках пролетающих БПЛА Фото:
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В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Ленинградской области якобы произошел взрыв. Об этом сообщают жители поселка Усть-Луга.

«Произошел взрыв в Морском торговом порту», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей. Перед этим, по информации канала, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа, который расположен в 35 километрах от порта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью на 18 января ВСУ устроили атаку беспилотником в Ленинградской области. По словам ведомства, дрон был поражен средствами ПВО. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер».

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В районе нефтяного терминала Морского торгового порта в Ленинградской области якобы произошел взрыв. Об этом сообщают жители поселка Усть-Луга. «Произошел взрыв в Морском торговом порту», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей. Перед этим, по информации канала, о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа, который расположен в 35 километрах от порта. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ночью на 18 января ВСУ устроили атаку беспилотником в Ленинградской области. По словам ведомства, дрон был поражен средствами ПВО. В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге был введен план «Ковер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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