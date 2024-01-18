Украина бьет все дальше по России: ВСУ атаковали Ленинградскую область

Губернатор Петербурга Беглов: из-за атаки дрона ВСУ никто не пострадал

18 января 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин сообщил, что в сторону Москвы летел дрон ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании В ночь на 18 января Украина совершила атаку беспилотником в Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU расскажет о самой отдаленной атаке ВСУ за все время проведения спецоперации. Атака беспилотника на Ленинградскую область В Минобороны РФ сообщили, что ночью на 18 января ВСУ устроили атаку БПЛА в Ленинградской области. По словам ведомства, дрон был поражен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В Международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». Ограничения на взлет и посадку воздушных судов были установлены из-за беспилотника на территории Ленинградской области. Сейчас аэропорт начал работу в штатном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате украинской атаки на Ленинградскую область пострадавших нет. Спецслужбы занимаются расследованием. Атака дрона в Московской области Также ночью 18 января был сбит украинский беспилотник в Подольском городском округе Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону столицы. На место инцидента оперативно прибыли правоохранительные органы. Самый отдаленный район до атаки по Ленинградской области Самым отдаленным регионом, куда долетали дроны ВСУ, была Псковская область до атаки по Ленинградской области 18 января. Около 20 украинских дронов 30 августа 2023 года совершили атаку по военному аэродрому. В результате удара были повреждения у нескольких военно-транспортных самолетов. Еще один дрон попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома. Почему атакуют Россию Ветеран СВО, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дмитрий Афанасьев сообщил, что атаки ВСУ по центру России носят демонстративный характер. По его словам, беспилотники не могут переносить взрывчатку на дальние расстояния. Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов подчеркнул, что Украина начала использовать улучшенные БПЛА. Он заявил, что ВСУ пытаются перейти на более сложный уровень развития конфликта и переводит его на более жесткий режим. По словам Насонова, систему защиты в РФ можно улучшить, режим работы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нужно менять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ночь на 18 января Украина совершила атаку беспилотником в Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России. URA.RU расскажет о самой отдаленной атаке ВСУ за все время проведения спецоперации. Также ночью 18 января был сбит украинский беспилотник в Подольском городском округе Московской области. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БПЛА летел в сторону столицы. На место инцидента оперативно прибыли правоохранительные органы. Самым отдаленным регионом, куда долетали дроны ВСУ, была Псковская область до атаки по Ленинградской области 18 января. Около 20 украинских дронов 30 августа 2023 года совершили атаку по военному аэродрому. В результате удара были повреждения у нескольких военно-транспортных самолетов. Еще один дрон попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома. Ветеран СВО, оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Дмитрий Афанасьев сообщил, что атаки ВСУ по центру России носят демонстративный характер. По его словам, беспилотники не могут переносить взрывчатку на дальние расстояния. Военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов подчеркнул, что Украина начала использовать улучшенные БПЛА. Он заявил, что ВСУ пытаются перейти на более сложный уровень развития конфликта и переводит его на более жесткий режим. По словам Насонова, систему защиты в РФ можно улучшить, режим работы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нужно менять.