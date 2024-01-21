ВСУ разом лишились 300 бойцов на донецком направлении

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, снайпер, спецоперация, снайперская винтовка, снайперская точка
Более 300 бойцов ВСУ были убиты и ранены на донецком направлении Фото:

Вооруженные силы Украины разом потеряли до 320 военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«По словам начальника пресс-центра группировки „Юг“ Вадима Астафьева, противник потерял до 320 военнослужащих ранеными и убитыми», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает ТАСС.

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Вооруженные силы Украины разом потеряли до 320 военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «По словам начальника пресс-центра группировки „Юг“ Вадима Астафьева, противник потерял до 320 военнослужащих ранеными и убитыми», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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