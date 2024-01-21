ВСУ разом лишились 300 бойцов на донецком направлении

Более 300 бойцов ВСУ были убиты и ранены на донецком направлении
Вооруженные силы Украины разом потеряли до 320 военных на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«По словам начальника пресс-центра группировки „Юг“ Вадима Астафьева, противник потерял до 320 военнослужащих ранеными и убитыми», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Информацию передает ТАСС.
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