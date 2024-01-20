Зеленский принял решение уволить главкома ВСУ Залужного: главное об СВО к вечеру 20 января

Украинский политик Тука: Зеленский решил уволить главкома ВСУ Залужного

20 января 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Зеленский намерен отправить главкома украинской армии Валерия Залужного в отставку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в интервью youtube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука. URA.RU приводит главные новости о ситуации на направлениях в зоне СВО к вечеру 20 января. Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил украинский политик Георгий Тука. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало. Купянское направление ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное и Терны. Украинцы потеряли 150 военных и два автомобиля на данном участке фронта. Краснолиманское направление Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника. Боевые действия происходили в Григоровке и Червоной Диброве. Потери ВСУ составили 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины (ББМ), семь автомобилей и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика». Донецкое направление Российская армия прорвала оборону украинских сил на ряде участков под Донецком, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника. Оборону ВСУ они прорвали сразу на ряде участков фронта. ВС РФ отразили на данном направлении четыре атаки украинских военных в районе Шумы и Белогоровки. Они также нанесли поражение противнику в районе Клещеевки, Курдюмовки, а также Часова Яра. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Южно-Донецкое направление Российские силы отразили две атаки противника в районе села Ровнополь и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в около Константиновки. Украинцы потеряли 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две САУ «Акация». Запорожское направление На данном участке фронта ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Также было уничтожено орудие Д-30. Херсонское направление Потери ВСУ на этом направлении составили 35 военных и два автомобиля. ВС РФ уничтожили американскую САУ М109 «Paladin». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в интервью youtube-каналу Newsroom заявил украинский политик Георгий Тука. URA.RU приводит главные новости о ситуации на направлениях в зоне СВО к вечеру 20 января. Зеленский решил освободить от должности главнокомандующего ВСУ Залужного, не предоставляя ему нового места в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), заявил украинский политик Георгий Тука. Никаких официальных подтверждений этой информации пока не поступало. ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное и Терны. Украинцы потеряли 150 военных и два автомобиля на данном участке фронта. Российские военнослужащие отразили четыре атаки противника. Боевые действия происходили в Григоровке и Червоной Диброве. Потери ВСУ составили 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины (ББМ), семь автомобилей и самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика». Российская армия прорвала оборону украинских сил на ряде участков под Донецком, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, штурмовики при поддержке артиллерии, ВКС и разведчиков зачистили несколько мощных укрепрайонов противника. Оборону ВСУ они прорвали сразу на ряде участков фронта. ВС РФ отразили на данном направлении четыре атаки украинских военных в районе Шумы и Белогоровки. Они также нанесли поражение противнику в районе Клещеевки, Курдюмовки, а также Часова Яра. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Российские силы отразили две атаки противника в районе села Ровнополь и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в около Константиновки. Украинцы потеряли 95 военнослужащих, три автомобиля, а также две САУ «Акация». На данном участке фронта ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Также было уничтожено орудие Д-30. Потери ВСУ на этом направлении составили 35 военных и два автомобиля. ВС РФ уничтожили американскую САУ М109 «Paladin».