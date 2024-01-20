В биографии Зеленского рассказали, как он избавился от соперников благодаря СВО

WSJ: Зеленский использует СВО как предлог для избавления от конкурентов

21 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Зеленский пользуется военным положением на Украине для избавления от конкурентов, заявил Саймон Шустер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение в стране, чтобы избавиться от политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом написал журналист Саймон Шустер в книге «Шоумен», которая описывает карьеру Зеленского от комика до политика. «Зеленский использует военное положение, чтобы расправиться со своей оппозицией и заткнуть рот средствам массовой информации. В этом лидер черпает вдохновение у Ли Куан Ю, авторитарного основателя современного Сингапура», — написал Саймон Шустер, его слова приводит газета The Wall Street Journal . Шустер в «Шоумене» рассказывает историю Зеленского от карьеры комика до президента. Он отметил, что раньше глава Украины был активно погружен в российскую культуру, однако сейчас он делает все, чтобы противостоять Москве. Также автор упомянул про конфликт Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Как отмечает Шустер, украинский лидер игнорирует советы последнего, что создает сложности для армии. WSJ пишет, что книга «Шоумен» должна стать стандартом для будущих материалов по деятельности Зеленского в условиях спецоперации России. Конфликт между Залужным и Зеленским также обостряется из-за президентских выборов. Оба политика являются прямыми конкурентами. Подробнее об этой истории ранее писало URA.RU. При этом, как заявлял украинский политик Георгий Тука, Зеленский уже уволил Залужного, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение в стране, чтобы избавиться от политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом написал журналист Саймон Шустер в книге «Шоумен», которая описывает карьеру Зеленского от комика до политика. «Зеленский использует военное положение, чтобы расправиться со своей оппозицией и заткнуть рот средствам массовой информации. В этом лидер черпает вдохновение у Ли Куан Ю, авторитарного основателя современного Сингапура», — написал Саймон Шустер, его слова приводит газета The Wall Street Journal. Шустер в «Шоумене» рассказывает историю Зеленского от карьеры комика до президента. Он отметил, что раньше глава Украины был активно погружен в российскую культуру, однако сейчас он делает все, чтобы противостоять Москве. Также автор упомянул про конфликт Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Как отмечает Шустер, украинский лидер игнорирует советы последнего, что создает сложности для армии. WSJ пишет, что книга «Шоумен» должна стать стандартом для будущих материалов по деятельности Зеленского в условиях спецоперации России. Конфликт между Залужным и Зеленским также обостряется из-за президентских выборов. Оба политика являются прямыми конкурентами. Подробнее об этой истории ранее писало URA.RU. При этом, как заявлял украинский политик Георгий Тука, Зеленский уже уволил Залужного, передает телеканал 360.