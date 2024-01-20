Педагог из ЯНАО вошла в список федеральных экспертов по образованию

Учитель географии из Шурышкарского района ЯНАО вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. Она попадает в него второй раз, сообщили в мэрии района.
«Шурышкарский учитель географии Светлана Макеева вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. … Светлана Макеева входит в него во второй раз», — написало ведомство в своем telegram-канале.
Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего образования — постоянно действующий экспертно-совещательный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации. Задача федеральных экспертов — помогать в решении главных вопросов сферы образования, совершенствовать и улучшать образовательный процесс.
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