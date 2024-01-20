20 января 2024
19 января 2024

Педагог из ЯНАО вошла в список федеральных экспертов по образованию

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагог из ЯНАО вошла с состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования Фото:

Учитель географии из Шурышкарского района ЯНАО вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. Она попадает в него второй раз, сообщили в мэрии района.

«Шурышкарский учитель географии Светлана Макеева вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. … Светлана Макеева входит в него во второй раз», — написало ведомство в своем telegram-канале.

Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего образования — постоянно действующий экспертно-совещательный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации. Задача федеральных экспертов — помогать в решении главных вопросов сферы образования, совершенствовать и улучшать образовательный процесс.

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Учитель географии из Шурышкарского района ЯНАО вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. Она попадает в него второй раз, сообщили в мэрии района. «Шурышкарский учитель географии Светлана Макеева вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического совета в сфере общего образования. … Светлана Макеева входит в него во второй раз», — написало ведомство в своем telegram-канале. Всероссийский экспертный педагогический совет в сфере общего образования — постоянно действующий экспертно-совещательный орган при Министерстве просвещения Российской Федерации. Задача федеральных экспертов — помогать в решении главных вопросов сферы образования, совершенствовать и улучшать образовательный процесс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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