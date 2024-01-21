Shot: на рухнувшем в Афганистане самолете везли больную россиянку

На разбившемся самолете Falcon были россияне — супружеская пара Анна и Анатолий Евсюковы из города Волгодонск. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По данным канала, самолет был заказан, чтобы доставить больную женщину Анну из Таиланда.
«Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, где Анна заболела и лечилась в больнице в Паттайе», — говорится в сообщении. По данным канала, было принято решение подключить женщину к аппарату ИВЛ и госпитализировать ее в РФ. Самолет был заказан для транспортировки.
Сообщается, что Анатолий Евсюков — бизнесмен. Он открыл в Волгодонске несколько рынков. В июле 2014 года ему вручили медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за большой вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Евсюкова наградили знаком губернатора области «За милосердие и благотворительность».
Ранее сообщалось, что бизнес-джет упал в горах Афганистана. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве причин крушения рассматривают отказ двигателей и нехватку топлива. Осведомленный источник сообщил, что самолет выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву.
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