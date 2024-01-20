Природа Погода Пермский край накрыло новой волной снегопадов В Пермском крае 21 января выпадет четверть месячной нормы осадков 21 января 2024 в 09:13 Размер текста - 17 + Больше всего осадков выпадает на юго-западе региона Фото: Илья Московец © URA.RU Снегопады, пришедшие в Пермский край, продолжатся в воскресенье. За сутки 21 января выпадет до 25% осадков от месячной нормы, предупреждают специалисты проекта «Метеоролог и я». «За воскресенье выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. В Прикамье местами прогнозируется до 15-18 мм снега, что даст прирост к снежному покрову около 15 см без учета метелевого переноса», — написано на странице научно-популярного проекта в соцсети «ВКонтакте». Непогода привела к тому, что большегрузы и автобусы встали в пробки на трассах под Пермью. Дороги сильно замело. Из-за сильного снегопада и ветра закрывали аэропорт Большое Савино. Самолеты отправляли на запасной аэропорт в Екатеринбург. Снегопады, пришедшие в Пермский край, продолжатся в воскресенье. За сутки 21 января выпадет до 25% осадков от месячной нормы, предупреждают специалисты проекта «Метеоролог и я». «За воскресенье выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. В Прикамье местами прогнозируется до 15-18 мм снега, что даст прирост к снежному покрову около 15 см без учета метелевого переноса», — написано на странице научно-популярного проекта в соцсети «ВКонтакте». Непогода привела к тому, что большегрузы и автобусы встали в пробки на трассах под Пермью. Дороги сильно замело. Из-за сильного снегопада и ветра закрывали аэропорт Большое Савино. Самолеты отправляли на запасной аэропорт в Екатеринбург. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям