Пермский край накрыло новой волной снегопадов

Снегопады, пришедшие в Пермский край, продолжатся в воскресенье. За сутки 21 января выпадет до 25% осадков от месячной нормы, предупреждают специалисты проекта «Метеоролог и я».
«За воскресенье выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. В Прикамье местами прогнозируется до 15-18 мм снега, что даст прирост к снежному покрову около 15 см без учета метелевого переноса», — написано на странице научно-популярного проекта в соцсети «ВКонтакте».
Непогода привела к тому, что большегрузы и автобусы встали в пробки на трассах под Пермью. Дороги сильно замело. Из-за сильного снегопада и ветра закрывали аэропорт Большое Савино. Самолеты отправляли на запасной аэропорт в Екатеринбург.
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