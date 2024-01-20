20 января 2024
19 января 2024

Пермский край накрыло новой волной снегопадов

В Пермском крае 21 января выпадет четверть месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, прохожий, снегопад, проспект ленина, мужчина с сумками, мужчина в ушанке
Больше всего осадков выпадает на юго-западе региона Фото:

Снегопады, пришедшие в Пермский край, продолжатся в воскресенье. За сутки 21 января выпадет до 25% осадков от месячной нормы, предупреждают специалисты проекта «Метеоролог и я».

«За воскресенье выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. В Прикамье местами прогнозируется до 15-18 мм снега, что даст прирост к снежному покрову около 15 см без учета метелевого переноса», — написано на странице научно-популярного проекта в соцсети «ВКонтакте».

Непогода привела к тому, что большегрузы и автобусы встали в пробки на трассах под Пермью. Дороги сильно замело. Из-за сильного снегопада и ветра закрывали аэропорт Большое Савино. Самолеты отправляли на запасной аэропорт в Екатеринбург.

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Снегопады, пришедшие в Пермский край, продолжатся в воскресенье. За сутки 21 января выпадет до 25% осадков от месячной нормы, предупреждают специалисты проекта «Метеоролог и я». «За воскресенье выпадет 20-25% от месячной нормы осадков. В Прикамье местами прогнозируется до 15-18 мм снега, что даст прирост к снежному покрову около 15 см без учета метелевого переноса», — написано на странице научно-популярного проекта в соцсети «ВКонтакте». Непогода привела к тому, что большегрузы и автобусы встали в пробки на трассах под Пермью. Дороги сильно замело. Из-за сильного снегопада и ветра закрывали аэропорт Большое Савино. Самолеты отправляли на запасной аэропорт в Екатеринбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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