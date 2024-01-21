Лавров выступит на экстренном заседании СБ ООН из-за ударов по Донецку

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров должен выступить 22 января на заседании СБ ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский у себя в Telegram. Москва запросила заседание 22 января.

ВСУ ударили по рынку в Донецке 21 января. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.

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Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский у себя в Telegram. Москва запросила заседание 22 января. ВСУ ударили по рынку в Донецке 21 января. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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