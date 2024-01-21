Лавров выступит на экстренном заседании СБ ООН из-за ударов по Донецку

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский у себя в
ВСУ ударили по рынку в Донецке 21 января. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.
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