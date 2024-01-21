Лавров выступит на экстренном заседании СБ ООН из-за ударов по Донецку

21 января 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров должен выступить 22 января на заседании СБ ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский у себя в Telegram . Москва запросила заседание 22 января. ВСУ ударили по рынку в Донецке 21 января. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.

Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН с участием министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами Донецка. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова», — написал Полянский у себя в Telegram. Москва запросила заседание 22 января. ВСУ ударили по рынку в Донецке 21 января. Погибли 25 человек, в том числе двое детей. Местные жители уверены, что удары нанесены специально в выходной день, когда многие горожане ходят за покупками.