Общество ЖКХ и Городская среда Дорожники Перми переведены на усиленный режим работы из-за снегопада Мэр Перми Соснин: дорожные службы убирают снег в усиленном режиме 21 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 + Объем убранного снега с улиц Перми вырос вдвое Фото: Анна Майорова © URA.RU На улицы Перми вывели дополнительную технику и персонал для расчистки дорог от снега. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «В Перми по моему поручению подрядчики привлекают для уборки дополнительную технику и рабочих. Увеличили объемы вывозимого снега», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. За выходные с улиц прикамской столицы вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч. Работы по расчистке дорог будут продолжены ночью, подчеркивает мэр. Соснин также рекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. По данным прикамских метеорологов, интенсивность обильных снегопадов снизится вечером 21 января. Погодные условия привели к отмене и задержке рейсов в аэропорту, на региональных трассах ввели ограничения, проезд по дорогам затруднен. На улицы Перми вывели дополнительную технику и персонал для расчистки дорог от снега. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «В Перми по моему поручению подрядчики привлекают для уборки дополнительную технику и рабочих. Увеличили объемы вывозимого снега», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. За выходные с улиц прикамской столицы вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч. Работы по расчистке дорог будут продолжены ночью, подчеркивает мэр. Соснин также рекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. По данным прикамских метеорологов, интенсивность обильных снегопадов снизится вечером 21 января. Погодные условия привели к отмене и задержке рейсов в аэропорту, на региональных трассах ввели ограничения, проезд по дорогам затруднен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям