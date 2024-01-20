20 января 2024
19 января 2024

Дорожники Перми переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

Мэр Перми Соснин: дорожные службы убирают снег в усиленном режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Объем убранного снега с улиц Перми вырос вдвое Фото:

На улицы Перми вывели дополнительную технику и персонал для расчистки дорог от снега. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.

«В Перми по моему поручению подрядчики привлекают для уборки дополнительную технику и рабочих. Увеличили объемы вывозимого снега», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

За выходные с улиц прикамской столицы вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч. Работы по расчистке дорог будут продолжены ночью, подчеркивает мэр. Соснин также рекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

По данным прикамских метеорологов, интенсивность обильных снегопадов снизится вечером 21 января. Погодные условия привели к отмене и задержке рейсов в аэропорту, на региональных трассах ввели ограничения, проезд по дорогам затруднен.

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На улицы Перми вывели дополнительную технику и персонал для расчистки дорог от снега. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «В Перми по моему поручению подрядчики привлекают для уборки дополнительную технику и рабочих. Увеличили объемы вывозимого снега», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. За выходные с улиц прикамской столицы вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч. Работы по расчистке дорог будут продолжены ночью, подчеркивает мэр. Соснин также рекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. По данным прикамских метеорологов, интенсивность обильных снегопадов снизится вечером 21 января. Погодные условия привели к отмене и задержке рейсов в аэропорту, на региональных трассах ввели ограничения, проезд по дорогам затруднен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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