Дорожники Перми переведены на усиленный режим работы из-за снегопада

На улицы Перми вывели дополнительную технику и персонал для расчистки дорог от снега. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.
«В Перми по моему поручению подрядчики привлекают для уборки дополнительную технику и рабочих. Увеличили объемы вывозимого снега», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
За выходные с улиц прикамской столицы вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч. Работы по расчистке дорог будут продолжены ночью, подчеркивает мэр. Соснин также рекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.
По данным прикамских метеорологов, интенсивность обильных снегопадов снизится вечером 21 января. Погодные условия привели к отмене и задержке рейсов в аэропорту, на региональных трассах ввели ограничения, проезд по дорогам затруднен.
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