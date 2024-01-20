Жительница Нового Уренгоя связала десятки теплых вещей для участников спецоперации. Это сделано в рамках акции «Тепло Ямала — вяжем нашим», сообщила мэрия города.
«Жительницы Нового Уренгоя вяжут вещи для участников специальной военной операции. К акции „Тепло Ямала — вяжем нашим“ может присоединиться каждый, как это сделала Кристина Шигина. Она уже связала несколько десятков теплых вещей», — написано в telegram-канале ведомства.
Акция организована инициативе неравнодушных горожанок Нового Уренгоя, районов Лимбяяха и Коротчаево. Волонтеры на свои сбережения покупают материалы, вяжут носки, варежки, манишки кладут в них маленькие сладкие подарки и направляют в зону спецоперации.
В ЯНАО за два дня собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Вырученная с помощью ямальцев сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей.
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