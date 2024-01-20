20 января 2024
19 января 2024

Жительница ЯНАО связала десятки теплых вещей для участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, хобби, увлечение, вязание, пряжа, спицы
Жительницы Нового Уренгоя вяжут теплые вещи для участников специальной военной операции Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница Нового Уренгоя связала десятки теплых вещей для участников спецоперации. Это сделано в рамках акции «Тепло Ямала — вяжем нашим», сообщила мэрия города.

«Жительницы Нового Уренгоя вяжут вещи для участников специальной военной операции. К акции „Тепло Ямала — вяжем нашим“ может присоединиться каждый, как это сделала Кристина Шигина. Она уже связала несколько десятков теплых вещей», — написано в telegram-канале ведомства.

Акция организована инициативе неравнодушных горожанок Нового Уренгоя, районов Лимбяяха и Коротчаево. Волонтеры на свои сбережения покупают материалы, вяжут носки, варежки, манишки кладут в них маленькие сладкие подарки и направляют в зону спецоперации.

В ЯНАО за два дня собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Вырученная с помощью ямальцев сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей.

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Жительница Нового Уренгоя связала десятки теплых вещей для участников спецоперации. Это сделано в рамках акции «Тепло Ямала — вяжем нашим», сообщила мэрия города. «Жительницы Нового Уренгоя вяжут вещи для участников специальной военной операции. К акции „Тепло Ямала — вяжем нашим“ может присоединиться каждый, как это сделала Кристина Шигина. Она уже связала несколько десятков теплых вещей», — написано в telegram-канале ведомства. Акция организована инициативе неравнодушных горожанок Нового Уренгоя, районов Лимбяяха и Коротчаево. Волонтеры на свои сбережения покупают материалы, вяжут носки, варежки, манишки кладут в них маленькие сладкие подарки и направляют в зону спецоперации. В ЯНАО за два дня собрали 812 тысяч рублей для батальона «Ямал». Вырученная с помощью ямальцев сумма оказалась больше, чем ожидалось, на 72 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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