NYP: сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе в США

22 января 2024 в 00:51 Размер текста - 17 +

Сын руководителя Zoom с девушкой погибли в авиакатастрофе в Калифорнии (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post. «В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале. Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на национальный совет по безопасности. В этот же день стало известно, что пассажирский самолет Falcon 10 с российскими пассажирами потерпел крушение в горах Афганистана. По данным Росавиации, четыре человека выжили. Пилоты имели минимальный опыт управления воздушным судном. URA.RU подробно рассказывало о крушении авиасудна в своем материале.

Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post. «В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале. Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на национальный совет по безопасности. В этот же день стало известно, что пассажирский самолет Falcon 10 с российскими пассажирами потерпел крушение в горах Афганистана. По данным Росавиации, четыре человека выжили. Пилоты имели минимальный опыт управления воздушным судном. URA.RU подробно рассказывало о крушении авиасудна в своем материале.