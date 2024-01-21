21 января 2024

NYP: сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе в США

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Сын руководителя Zoom с девушкой погибли в авиакатастрофе в Калифорнии (архивное фото) Фото:

Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post.

«В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале.

Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на национальный совет по безопасности.

В этот же день стало известно, что пассажирский самолет Falcon 10 с российскими пассажирами потерпел крушение в горах Афганистана. По данным Росавиации, четыре человека выжили. Пилоты имели минимальный опыт управления воздушным судном. URA.RU подробно рассказывало о крушении авиасудна в своем материале.

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Сын руководителя Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак погиб в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post. «В результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии погибли четыре человека, в том числе 27-летний Исаак Циммерн, который являлся сыном 59-летнего Иоганна Циммерна, руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom», — сообщается в материале. Известно, что сын Циммерна был с подругой Эммой Уилмер-Шайлз. Причина аварии расследуется, сообщает издание со ссылкой на национальный совет по безопасности. В этот же день стало известно, что пассажирский самолет Falcon 10 с российскими пассажирами потерпел крушение в горах Афганистана. По данным Росавиации, четыре человека выжили. Пилоты имели минимальный опыт управления воздушным судном. URA.RU подробно рассказывало о крушении авиасудна в своем материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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