Четыре человека выжили при крушении самолета с россиянами в Афганистане: главное к этому часу

Росавиация: четыре человека выжили при крушении самолета в Афганистане

Четыре человека остались живы после крушения самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

При крушении российского самолета Falcon 10 в Афганистане четыре человека смогли выжить, судьба двоих неизвестна. Об этом сообщили в Росавиации. URA.RU приводит главные новости к этому часу.

В Росавиации заявили, что четыре человека смогли выжить после авиакатастрофы. По информации ведомства, судьба двоих пассажиров неизвестна.

Один из выживших пассажиров при крушении Falcon 10 в Афганистане смог добраться до населенного пункта и жестами попросить помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International.

Стала известна личность одного из выживших на борту Falcon 10. Мать Игоря Сывороткина подтвердила «Известиям», что мужчина жив. Однако о его самочувствии и других пострадавших нет никаких данных.

По предварительным данным telegram-канала Baza, семейная пара Анна и Анатолий Евсюковы, находившаяся на борту самолета, не выжила. Авторы канала отметили, что один из четырех выживших совершил звонок в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс.

Сын попавшей в авиакатастрофу в Афганистане семейной пары Евсюковых сообщил, что транспортировку Анны в РФ организовала страховая компания, передает telegram-канал RT. Он отметил, что тоже отдыхал с родителями в Таиланде, однако улетел регулярным рейсом из-за маленькой вместительности Falcon 10. По его словам, медики не знали, почему Анне стало плохо.

21 января российский самолет Falcon 10 потерпел крушение в горах Афганистана. Он выполнял частный медицинский рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву. На борту самолета находилось двое россиян. Пилоты Falcon 10 Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев имели минимальный опыт управления этим воздушным судном.