Застройщика корпуса онкодиспансера в Кургане оштрафовали на 15 миллионов рублей

«Курганстальмост» оштрафовали на 15,4 млн рублей из-за строительства корпуса онкодиспансера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие «Курганстальмост» оштрафовали на 15,4 миллиона рублей за срыв срока окончания строительства хирургического центра онкодиспансера в микрорайоне Рябково. Об этом сообщатся в информации о начислении неустоек. Подрядчик затянул сдачу объекта на полгода.

«ЗАО „Курганстальмост“. Просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Объект строительства: хирургический корпус Курганского областного онкологического диспансера. Штраф: 15 417 938,95 рубля», — говорится в информации.

URA.RU направило запрос по тему подрядчику «Курганстальмост». На момент публикации ответ не поступил.

Изначально центр хирургии должны были сдать в июне 2023 года, однако сроки были продлены на полгода. В итоге объект был сдан в конце года. Сейчас объект готовят к вводу в эксплуатацию, получают лицензирование и закупают оборудование. Всего в строительство медцентра было инвестировано свыше 1,1 млрд рублей. На фоне проблем со сдачей центра онкодиспансера ранее ушел в отставку главврач Валентин Савченко, также критика за строительство объекта досталась главе депздрава Алексею Сигидаеву.