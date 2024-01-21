Директор музея PERMM: арт-объект «Пермские ворота» снесут

Арт-объект стоит с 2011 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Известный арт-объект «Пермские ворота» Николая Полисского, расположенный на площади Гайдара, снесут. Это подтвердила директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. По ее словам, перенос объекта, который ранее обсуждался, не имеет смысла.

«Я считаю восстановление арт-объекта на другом месте бессмысленным и ненужным. Но „Пермские ворота“ как образ, концепт обязательно должен остаться в городе, это один из мощнейших маркетинговых объектов территории», — цитирует Аллахвердиеву ИА «Текст». По словам директора музея совриска, сейчас актуален вопрос, как попрощаться с арт-объектом: «Возможен ли ресайклинг бревен, можно ли из них сделать сувениры…».

О том, что «Пермские ворота» должны быть демонтированы и перенесены, стало понятно в 2023 году. На месте арт-объекта пройдет транспортная развязка. Создателем «Пермских ворот» является художник Николай Полисский. Арт-объект, выполненный из бревен, был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 году. Он стал одним из негласных символов культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова.