В Перми хотят избавиться от наследия скандального галериста Гельмана*

27 сентября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Арт-объект «Пермские ворота», установленный в 2011 году, ранее планировали реконструировать Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Перми намерены демонтировать арт-объект «Пермские ворота», установленный на площади Гайдара в период так называемой культурной революции. Это связано со строительством транспортной развязки в районе площади. «В 2024 году арт-объект „Пермские ворота“ Николая Полисского, установленный на площади Гайдара, будет демонтирован. Это связано со строительством транспортной развязки для нового моста через Каму», — пишет «Новый компаньон». Создателем «Пермских ворот» является художник Николай Полисский. Арт-объект, выполненный из бревен, был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 году. Он стал одним из негласных символов культурной революции, инициировал которую скандальный галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом и объявлен в розыск). Арт-объект ранее неоднократно подвергался актам вандализма. Власти рассматривали возможность его установки на новом месте. Также обсуждалась возможность реконструкции «Пермских ворот». Переустройство площади Гайдара является одним из этапов по реализации проекта третьего моста через Каму. Планируется, что здесь будет создано разрезное кольцевое пересечение со светофорным регулированием. Это позволит связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель в створе улицы Вишерской. *Марат Гельман признан Минюстом РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми намерены демонтировать арт-объект «Пермские ворота», установленный на площади Гайдара в период так называемой культурной революции. Это связано со строительством транспортной развязки в районе площади. «В 2024 году арт-объект „Пермские ворота“ Николая Полисского, установленный на площади Гайдара, будет демонтирован. Это связано со строительством транспортной развязки для нового моста через Каму», — пишет «Новый компаньон». Создателем «Пермских ворот» является художник Николай Полисский. Арт-объект, выполненный из бревен, был установлен недалеко от железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 году. Он стал одним из негласных символов культурной революции, инициировал которую скандальный галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом и объявлен в розыск). Арт-объект ранее неоднократно подвергался актам вандализма. Власти рассматривали возможность его установки на новом месте. Также обсуждалась возможность реконструкции «Пермских ворот». Переустройство площади Гайдара является одним из этапов по реализации проекта третьего моста через Каму. Планируется, что здесь будет создано разрезное кольцевое пересечение со светофорным регулированием. Это позволит связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель в створе улицы Вишерской. *Марат Гельман признан Минюстом РФ иноагентом