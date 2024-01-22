Управляющие компании Челябинска будут штрафовать за невычищенные крыши и тротуары. Фото

Челябинские управляющие компании допустили 60 нарушений и могут получить штраф

22 января 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

По всем 60 нарушениям были заведены административные дела Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена В Челябинске 26 управляющих компаний будут штрафовать за невычищенные кровли и тротуары. Об этом 22 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «60 нарушений допустили 26 управляющих компаний: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы. По всем этим случаям возбудили административные дела. Всего проверили около 500 домов и дворов», — сообщил Ксензов. В первой половине января в Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщали в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей. 26 управляющих компаний Челябинска могут оштрафовать за невычищенные кровли и тротуары Фото: администрация города Челябинска 60 нарушений допустили управляющие компании: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы Фото: администрация города Челябинска За несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей Фото: администрация города Челябинска

В Челябинске 26 управляющих компаний будут штрафовать за невычищенные кровли и тротуары. Об этом 22 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «60 нарушений допустили 26 управляющих компаний: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы. По всем этим случаям возбудили административные дела. Всего проверили около 500 домов и дворов», — сообщил Ксензов. В первой половине января в Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщали в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.