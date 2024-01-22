Управляющие компании Челябинска будут штрафовать за невычищенные крыши и тротуары. Фото

Челябинские управляющие компании допустили 60 нарушений и могут получить штраф
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По всем 60 нарушениям были заведены административные дела Фото:
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В Челябинске 26 управляющих компаний будут штрафовать за невычищенные кровли и тротуары. Об этом 22 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«60 нарушений допустили 26 управляющих компаний: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы. По всем этим случаям возбудили административные дела. Всего проверили около 500 домов и дворов», — сообщил Ксензов.

В первой половине января в Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области.

Как сообщали в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.

26 управляющих компаний Челябинска могут оштрафовать за невычищенные кровли и тротуары
26 управляющих компаний Челябинска могут оштрафовать за невычищенные кровли и тротуары
Фото:
60 нарушений допустили управляющие компании: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы
60 нарушений допустили управляющие компании: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы
Фото:
За несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей
За несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей
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В Челябинске 26 управляющих компаний будут штрафовать за невычищенные кровли и тротуары. Об этом 22 декабря на аппаратном совещании сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «60 нарушений допустили 26 управляющих компаний: невычищенные тротуары и кровли, ступени и пандусы. По всем этим случаям возбудили административные дела. Всего проверили около 500 домов и дворов», — сообщил Ксензов. В первой половине января в Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщали в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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