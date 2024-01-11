В Челябинске за наледь на крышах ответят собственники 16 магазинов и 37 домов

В Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
«Управлением благоустройства был проведен дополнительный мониторинг кровель и зданий по выявлению сосулек. За наледь на крышах получили замечания 37 многоквартирных домов и 16 торговых объектов», — сообщил Ксензов.
Ксензов отметил, наледь на домах и торговых объектах была обнаружена в ходе рейда 11 января. Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области.
Как сообщили в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.