В Челябинске за наледь на крышах ответят собственники 16 магазинов и 37 домов

Челябинцы за наледь на крышах могут заплатить штраф — от 2 до 5 тысяч рублей

12 января 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

За наледь и сосульки на крышах домов предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена В Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Управлением благоустройства был проведен дополнительный мониторинг кровель и зданий по выявлению сосулек. За наледь на крышах получили замечания 37 многоквартирных домов и 16 торговых объектов», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, наледь на домах и торговых объектах была обнаружена в ходе рейда 11 января. Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщили в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.

В Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Управлением благоустройства был проведен дополнительный мониторинг кровель и зданий по выявлению сосулек. За наледь на крышах получили замечания 37 многоквартирных домов и 16 торговых объектов», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, наледь на домах и торговых объектах была обнаружена в ходе рейда 11 января. Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщили в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.