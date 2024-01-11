11 января 2024

В Челябинске за наледь на крышах ответят собственники 16 магазинов и 37 домов

Челябинцы за наледь на крышах могут заплатить штраф — от 2 до 5 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки. ЖКХ. Челябинск., крыша, сосульки, жкх, глыба, лед
За наледь и сосульки на крышах домов предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей Фото:
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В Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Управлением благоустройства был проведен дополнительный мониторинг кровель и зданий по выявлению сосулек. За наледь на крышах получили замечания 37 многоквартирных домов и 16 торговых объектов», — сообщил Ксензов.

Ксензов отметил, наледь на домах и торговых объектах была обнаружена в ходе рейда 11 января. Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области.

Как сообщили в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.

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В Челябинске за наледь на крышах получили замечания 16 торговых объектов и 37 многоквартирных домов. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «Управлением благоустройства был проведен дополнительный мониторинг кровель и зданий по выявлению сосулек. За наледь на крышах получили замечания 37 многоквартирных домов и 16 торговых объектов», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, наледь на домах и торговых объектах была обнаружена в ходе рейда 11 января. Информация о нарушениях будет направлена в прокуратуру и в ГУ ГЖИ Челябинской области. Как сообщили в мэрии, за несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица за данное нарушение могут заплатить от 50 до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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