21 января 2024

Отец девочки, которая задохнулась в кроватке в Первоуральске, был судим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь-36. , тюрьма, решетка, открытая дверь, клетка
Мужчина уже отбывал наказание за правонарушения Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Отец, который накрыл пятимесячную малышку одеялом в Первоуральске (Свердловская область), после чего она умерла, ранее сидел в тюрьме. Об этом URA.RU рассказала соседка семьи.

«Александру около 40 лет, он был судим. Лет девять отсидел, наверное. За что точно — не знаю», — пояснила собеседница. Кроме этого, женщина рассказала, что мужчина бегал за соседкой с битой, потому что влюбился в нее. На двери девушки до сих пор есть вмятины от ударов.

Также местные жители сообщают, что жена Александра постоянно подвергалась избиению. «Сколько раз она убегала от него, даже голая. Сколько раз он ее бил. Недавно вот без тапочек бегала», — объяснила женщина.

Инцидент с малышкой произошел 21 января. По версии прокуратуры, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец.

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Отец, который накрыл пятимесячную малышку одеялом в Первоуральске (Свердловская область), после чего она умерла, ранее сидел в тюрьме. Об этом URA.RU рассказала соседка семьи. «Александру около 40 лет, он был судим. Лет девять отсидел, наверное. За что точно — не знаю», — пояснила собеседница. Кроме этого, женщина рассказала, что мужчина бегал за соседкой с битой, потому что влюбился в нее. На двери девушки до сих пор есть вмятины от ударов. Также местные жители сообщают, что жена Александра постоянно подвергалась избиению. «Сколько раз она убегала от него, даже голая. Сколько раз он ее бил. Недавно вот без тапочек бегала», — объяснила женщина. Инцидент с малышкой произошел 21 января. По версии прокуратуры, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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