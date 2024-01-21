Глава Краснокамского городского округа Пермского края Игорь Быкариз посвятил недавний отпуск написанию картин. Фотографии своих работ он опубликовал в своем аккаунте в Telegram.
«В начале января был в отпуске, появилось время посвятить его уже любимому рисованию. Вот, решил поделиться своими новыми картинами», — написал Быкариз в мессенджере. URA.RU рассказывало, что глава Краснокамского округа уже несколько лет увлекается написанием картин. Также чиновник является заядлым рыбаком.
Любителем рыбалки является и экс-депутат Госдумы, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин признавался, что любит собирать и готовить грибы. Любимые блюда главы региона из даров леса — грибовница, жареха, ушки и пельмени с грибной икрой.
Во время отпуска Игорь Быкариз занялся написанием картин
Фото: аккаунт Игоря Быкариза в Telegram, https://t.me/bykarizigor/2593?single
Многие свои работы чиновник посвящает красоте женщины
Фото: аккаунт Игоря Быкариза в Telegram, https://t.me/bykarizigor/2593?single
Также Игорь Быкариз любит рисовать морские пейзажи
Фото: аккаунт Игоря Быкариза в Telegram, https://t.me/bykarizigor/2593?single
Глава Краснокамского городского округа Пермского края Игорь Быкариз посвятил недавний отпуск написанию картин. Фотографии своих работ он опубликовал в своем аккаунте в Telegram. «В начале января был в отпуске, появилось время посвятить его уже любимому рисованию. Вот, решил поделиться своими новыми картинами», — написал Быкариз в мессенджере. URA.RU рассказывало, что глава Краснокамского округа уже несколько лет увлекается написанием картин. Также чиновник является заядлым рыбаком. Любителем рыбалки является и экс-депутат Госдумы, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин признавался, что любит собирать и готовить грибы. Любимые блюда главы региона из даров леса — грибовница, жареха, ушки и пельмени с грибной икрой.