21 января 2024

Глава Краснокамского городского округа показал, как провел отпуск. Фото

Глава Краснокамского городского округа посвятил отпуск написанию картин
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, быкариз игорь
Игорь Быкариз похвастался написанными им картинами Фото:

Глава Краснокамского городского округа Пермского края Игорь Быкариз посвятил недавний отпуск написанию картин. Фотографии своих работ он опубликовал в своем аккаунте в Telegram.

«В начале января был в отпуске, появилось время посвятить его уже любимому рисованию. Вот, решил поделиться своими новыми картинами», — написал Быкариз в мессенджере. URA.RU рассказывало, что глава Краснокамского округа уже несколько лет увлекается написанием картин. Также чиновник является заядлым рыбаком.

Любителем рыбалки является и экс-депутат Госдумы, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин признавался, что любит собирать и готовить грибы. Любимые блюда главы региона из даров леса — грибовница, жареха, ушки и пельмени с грибной икрой.

Во время отпуска Игорь Быкариз занялся написанием картин
Во время отпуска Игорь Быкариз занялся написанием картин
Фото:

Многие свои работы чиновник посвящает красоте женщины
Многие свои работы чиновник посвящает красоте женщины
Фото:

Также Игорь Быкариз любит рисовать морские пейзажи
Также Игорь Быкариз любит рисовать морские пейзажи
Фото:

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Глава Краснокамского городского округа Пермского края Игорь Быкариз посвятил недавний отпуск написанию картин. Фотографии своих работ он опубликовал в своем аккаунте в Telegram. «В начале января был в отпуске, появилось время посвятить его уже любимому рисованию. Вот, решил поделиться своими новыми картинами», — написал Быкариз в мессенджере. URA.RU рассказывало, что глава Краснокамского округа уже несколько лет увлекается написанием картин. Также чиновник является заядлым рыбаком. Любителем рыбалки является и экс-депутат Госдумы, уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. А губернатор Прикамья Дмитрий Махонин признавался, что любит собирать и готовить грибы. Любимые блюда главы региона из даров леса — грибовница, жареха, ушки и пельмени с грибной икрой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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