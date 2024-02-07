Бывший глава Миасса Третьяков добился изменения приговора за коррупцию

07 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Станислав Третьяков участвовал в заседании по видеосвязи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Миасса (Челябинская область) Станислав Третьяков, которого летом 2023 года приговорили к пяти годам заключения по обвинению в коррупции и превышении полномочий, смог частично оспорить приговор в суде апелляционной инстанции. Об этом сообщает 7 февраля корреспондент URA.RU из зала Челябинского облсуда. В самом начале судебных прений прокурор заявил, что приговор подлежит отмене. Материалы же дела должны быть направлены в тот же Миасский городской суд, но для рассмотрения в другом составе. Адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский настаивал на возвращении дела в прокуратуру. Сам Третьяков заявил, что не совершал вменяемых ему преступлений. Отдельно он остановился на самых слабых пунктах обвинения. Например, по словам Третьякова, он физически не мог брать взятки в своем кабинете, как указано в деле, поскольку в тот момент там вовсю шел капитальный ремонт. Кроме того, он в принципе не мог брать деньги за выделение земельных участков, поскольку в тот момент это не входило в его функционал как чиновника. По словам адвоката Третьякова, Сергея Колосовского, суд первой инстанции не принял во внимание, что показания различных свидетелей противоречат друг другу, а некоторые протоколы допросов имеют признаки фальсификации. При этом проходивший по делу ОПГ «Турбазовские» экс-глава города Виктор Ардабьевский и отбывающий срок по коррупционному делу бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов имели одного адвоката и, как следствие, возможность скоординировано оговорить Третьякова. Тем более, оба находились с ним в конфликте. Еще один свидетель обвинения, Андрей Юдин, был заинтересован в оговоре для смягчения своего наказания. Материалы дела, по его словам, грешат множеством неточностей. «Приговор Миасского горсуда от 29 июня 2023 года в части осуждения Третьякова по п „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“) и ч.2 ст 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) отменить. Материалы дела об эпизоде преступления, предусмотренном п. „в“ ч.3 ст. 286 УК РФ вернуть прокурору Челябинской области. Смягчить назначенное наказание по п „б“ ч.5 ст. 290 УК РФ, сократив срок основного наказания в виде лишения свободы до трех лет и 10 месяцев, дополнительно в виде штрафа — до 1 млн 450 тысяч рублей», — зачитал решение судья. Таким образом, фактически областной суд признал недоказанным эпизод взятки, о котором дал показания осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов и снизил наказание за взятку, о которой говорила предпринимательница Анастасия Иванова. Третьякова задержали осенью 2018 года. Его обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период работы на посту мэра города он незаконно выдавал земельные участки. За это и получал деньги. Показания на него дали бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий наказание за коррупцию, и предприниматель Андрей Юдин, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. Сам Третьяков своей вины не признал, и даже прошел тест на полиграфе, который показал достоверность слов бывшего градоначальника. А вот Сафонов и Юдин, в свою очередь, свой тест провалили. Несмотря на это, в суде признали вину Третьякова к инкриминируемым преступлениям. В качестве наказания он получил пять лет колонии строгого режима. Сам Станислав Третьяков подал апелляцию, находясь в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В зале заседаний его представлял екатеринбургский адвокат Константин Колосовский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Он предложил вернуть материалы дела в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший глава Миасса (Челябинская область) Станислав Третьяков, которого летом 2023 года приговорили к пяти годам заключения по обвинению в коррупции и превышении полномочий, смог частично оспорить приговор в суде апелляционной инстанции. Об этом сообщает 7 февраля корреспондент URA.RU из зала Челябинского облсуда. В самом начале судебных прений прокурор заявил, что приговор подлежит отмене. Материалы же дела должны быть направлены в тот же Миасский городской суд, но для рассмотрения в другом составе. Адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский настаивал на возвращении дела в прокуратуру. Сам Третьяков заявил, что не совершал вменяемых ему преступлений. Отдельно он остановился на самых слабых пунктах обвинения. Например, по словам Третьякова, он физически не мог брать взятки в своем кабинете, как указано в деле, поскольку в тот момент там вовсю шел капитальный ремонт. Кроме того, он в принципе не мог брать деньги за выделение земельных участков, поскольку в тот момент это не входило в его функционал как чиновника. По словам адвоката Третьякова, Сергея Колосовского, суд первой инстанции не принял во внимание, что показания различных свидетелей противоречат друг другу, а некоторые протоколы допросов имеют признаки фальсификации. При этом проходивший по делу ОПГ «Турбазовские» экс-глава города Виктор Ардабьевский и отбывающий срок по коррупционному делу бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов имели одного адвоката и, как следствие, возможность скоординировано оговорить Третьякова. Тем более, оба находились с ним в конфликте. Еще один свидетель обвинения, Андрей Юдин, был заинтересован в оговоре для смягчения своего наказания. Материалы дела, по его словам, грешат множеством неточностей. «Приговор Миасского горсуда от 29 июня 2023 года в части осуждения Третьякова по п „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“) и ч.2 ст 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“) отменить. Материалы дела об эпизоде преступления, предусмотренном п. „в“ ч.3 ст. 286 УК РФ вернуть прокурору Челябинской области. Смягчить назначенное наказание по п „б“ ч.5 ст. 290 УК РФ, сократив срок основного наказания в виде лишения свободы до трех лет и 10 месяцев, дополнительно в виде штрафа — до 1 млн 450 тысяч рублей», — зачитал решение судья. Таким образом, фактически областной суд признал недоказанным эпизод взятки, о котором дал показания осужденный за коррупцию бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов и снизил наказание за взятку, о которой говорила предпринимательница Анастасия Иванова. Третьякова задержали осенью 2018 года. Его обвинили в получении взяток и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в период работы на посту мэра города он незаконно выдавал земельные участки. За это и получал деньги. Показания на него дали бывший вице-мэр Чебаркуля Алексей Сафонов, отбывающий наказание за коррупцию, и предприниматель Андрей Юдин, привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество. Сам Третьяков своей вины не признал, и даже прошел тест на полиграфе, который показал достоверность слов бывшего градоначальника. А вот Сафонов и Юдин, в свою очередь, свой тест провалили. Несмотря на это, в суде признали вину Третьякова к инкриминируемым преступлениям. В качестве наказания он получил пять лет колонии строгого режима.