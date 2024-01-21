Свердловчанин, убивший медбрата, раскаялся в содеянном

Свердловчанина, убившего фельдшера, просят отправить за решетку на 18 лет

22 января 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Мужчине может грозить до 18 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Государственный обвинитель запросил 18 лет Геннадию Казакову, который убил медбрата, приехавшего к его жене на вызов в Березовском (Свердловская область). При этом обвиняемый раскаялся в содеянном, сообщает Свердловский областной суд. «Казаков обвиняется по п. „и“ ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Убийство из хулиганских побуждений“. Прокурор просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты просит учитывать возраст подсудимого — 66 лет — и его материальное положение при вынесении приговора. По данным следствия, в конце апреля Казаков набросился на медбрата, который, по его мнению, громко постучал в дверь. В результате фельдшер скончался от ножевого ранения. Родные погибшего парня требуют пожизненного срока для убийцы.

Государственный обвинитель запросил 18 лет Геннадию Казакову, который убил медбрата, приехавшего к его жене на вызов в Березовском (Свердловская область). При этом обвиняемый раскаялся в содеянном, сообщает Свердловский областной суд. «Казаков обвиняется по п. „и“ ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Убийство из хулиганских побуждений“. Прокурор просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты просит учитывать возраст подсудимого — 66 лет — и его материальное положение при вынесении приговора. По данным следствия, в конце апреля Казаков набросился на медбрата, который, по его мнению, громко постучал в дверь. В результате фельдшер скончался от ножевого ранения. Родные погибшего парня требуют пожизненного срока для убийцы.