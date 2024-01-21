21 января 2024

Свердловчанин, убивший медбрата, раскаялся в содеянном

Свердловчанина, убившего фельдшера, просят отправить за решетку на 18 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Мужчине может грозить до 18 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

Государственный обвинитель запросил 18 лет Геннадию Казакову, который убил медбрата, приехавшего к его жене на вызов в Березовском (Свердловская область). При этом обвиняемый раскаялся в содеянном, сообщает Свердловский областной суд.

«Казаков обвиняется по п. „и“ ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Убийство из хулиганских побуждений“. Прокурор просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты просит учитывать возраст подсудимого — 66 лет — и его материальное положение при вынесении приговора.

По данным следствия, в конце апреля Казаков набросился на медбрата, который, по его мнению, громко постучал в дверь. В результате фельдшер скончался от ножевого ранения. Родные погибшего парня требуют пожизненного срока для убийцы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный обвинитель запросил 18 лет Геннадию Казакову, который убил медбрата, приехавшего к его жене на вызов в Березовском (Свердловская область). При этом обвиняемый раскаялся в содеянном, сообщает Свердловский областной суд. «Казаков обвиняется по п. „и“ ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Убийство из хулиганских побуждений“. Прокурор просила назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе суда. Сторона защиты просит учитывать возраст подсудимого — 66 лет — и его материальное положение при вынесении приговора. По данным следствия, в конце апреля Казаков набросился на медбрата, который, по его мнению, громко постучал в дверь. В результате фельдшер скончался от ножевого ранения. Родные погибшего парня требуют пожизненного срока для убийцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...