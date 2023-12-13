13 декабря 2023

Родные погибшего свердловского медбрата требуют пожизненного срока для убийцы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Мама погибшего медбрата заявила, что никогда не примет извинения от семьи убийцы Фото:

Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова, нужно дать пожизненное заключение. Об этом в суде, на котором присутствует корреспондент URA.RU, заявила супруга погибшего Анастасия.

«Хочу пожизненного срока для убийцы. Но этого будет мало, потому что мужа уже не вернуть», — сказала девушка. И добавила, что тоскует по Степану. «Еще в подростковом возрасте мы с ним нашли общие интересы. Были партнерами и друзьями, помогали друг другу в учебе и на работе», — поделилась Анастасия. Они вместе поступали на медиков. Степана взяли в колледж, а Анастасию — в вуз.

Мама Степана Нина Шабурова добавила, что никогда не примет извинения от семьи Казакова. «Этот человек (Геннадий — прим. URA.RU) даже не зверь, он никчемный таракан», — заявила женщина.

В суд также пришла младшая сестра Степана. Никого из близких Казакова не было.

По версии следствия, Казаков убил Шабурова ударив ножом, когда медбрат прибыл к нему домой по вызову. У Степана остались двое детей. Казаков ранее был неоднократно судим.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Геннадию Казакову, обвиняемому в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова, нужно дать пожизненное заключение. Об этом в суде, на котором присутствует корреспондент URA.RU, заявила супруга погибшего Анастасия. «Хочу пожизненного срока для убийцы. Но этого будет мало, потому что мужа уже не вернуть», — сказала девушка. И добавила, что тоскует по Степану. «Еще в подростковом возрасте мы с ним нашли общие интересы. Были партнерами и друзьями, помогали друг другу в учебе и на работе», — поделилась Анастасия. Они вместе поступали на медиков. Степана взяли в колледж, а Анастасию — в вуз. Мама Степана Нина Шабурова добавила, что никогда не примет извинения от семьи Казакова. «Этот человек (Геннадий — прим. URA.RU) даже не зверь, он никчемный таракан», — заявила женщина. В суд также пришла младшая сестра Степана. Никого из близких Казакова не было. По версии следствия, Казаков убил Шабурова ударив ножом, когда медбрат прибыл к нему домой по вызову. У Степана остались двое детей. Казаков ранее был неоднократно судим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...