Терминал «Новатэк» в Ленобласти потушили спустя сутки после атаки БПЛА

22 января 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Пожар на заводе «Новатэк» ликвидировали спустя сутки, отметил Юрий Запалатский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар на химическом терминале «Новатэк» в Ленинградской области из-за атаки украинских беспилотников ликвидировали. Об этом сообщает глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. «Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», — написал Юрий Запалатский в своем telegram-канале. В первой половине дня 21 января завод в Ленинградской области «Новатэк» был атакован при помощи украинских дронов. В результате происшествия загорелся химический терминал в порту Усть-Луга. URA.RU публиковало видео.

Пожар на химическом терминале «Новатэк» в Ленинградской области из-за атаки украинских беспилотников ликвидировали. Об этом сообщает глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. «Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», — написал Юрий Запалатский в своем telegram-канале. В первой половине дня 21 января завод в Ленинградской области «Новатэк» был атакован при помощи украинских дронов. В результате происшествия загорелся химический терминал в порту Усть-Луга. URA.RU публиковало видео.