Терминал «Новатэк» в Ленобласти потушили спустя сутки после атаки БПЛА

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожар на заводе «Новатэк» ликвидировали спустя сутки, отметил Юрий Запалатский Фото:

Пожар на химическом терминале «Новатэк» в Ленинградской области из-за атаки украинских беспилотников ликвидировали. Об этом сообщает глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», — написал Юрий Запалатский в своем telegram-канале.

В первой половине дня 21 января завод в Ленинградской области «Новатэк» был атакован при помощи украинских дронов. В результате происшествия загорелся химический терминал в порту Усть-Луга. URA.RU публиковало видео.

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Пожар на химическом терминале «Новатэк» в Ленинградской области из-за атаки украинских беспилотников ликвидировали. Об этом сообщает глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. «Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», — написал Юрий Запалатский в своем telegram-канале. В первой половине дня 21 января завод в Ленинградской области «Новатэк» был атакован при помощи украинских дронов. В результате происшествия загорелся химический терминал в порту Усть-Луга. URA.RU публиковало видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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