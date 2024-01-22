Терминал «Новатэк» в Ленобласти потушили спустя сутки после атаки БПЛА

Пожар на заводе «Новатэк» ликвидировали спустя сутки, отметил Юрий Запалатский
Пожар на химическом терминале «Новатэк» в Ленинградской области из-за атаки украинских беспилотников ликвидировали. Об этом сообщает глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале „Новатэк“ работы по тушению пожара завершены», —
В первой половине дня 21 января завод в Ленинградской области «Новатэк» был атакован при помощи украинских дронов. В результате происшествия загорелся химический терминал в порту Усть-Луга. URA.RU публиковало видео.
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