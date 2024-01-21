Атака дронов на завод «Новатэк» в Ленобласти попала на видео

21 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Беспилотник самолетного типа попал на видео при атаке на завод «Новатэк» Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака беспилотников на завод «Новатэк» в порту Усть-Луга, в Ленинградской области попала на видео. На кадрах заметно, как БПЛА летит в сторону предприятия, затем начинается пожар. «Судя по кадрам, это был беспилотник самолетного типа», — сообщает telegram-канал Baza, публикуя видео с кадрами, на которых беспилотник летит в сторону завода. Отмечается, что в районе введен режим повышенной готовности. Около 150 сотрудников предприятия были эвакуированы, при этом данные о пострадавших не сообщаются. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Новатэк». Ответ ожидается. Ранее стало известно о пожаре на терминале «Новатэка». Возгорание удалось локализовать. В пресс-службе предприятия сообщили, что пожар мог произойти по причине внешнего воздействия. Украинское СМИ возложило ответственность за атаку на СБУ.

Атака беспилотников на завод «Новатэк» в порту Усть-Луга, в Ленинградской области попала на видео. На кадрах заметно, как БПЛА летит в сторону предприятия, затем начинается пожар. «Судя по кадрам, это был беспилотник самолетного типа», — сообщает telegram-канал Baza, публикуя видео с кадрами, на которых беспилотник летит в сторону завода. Отмечается, что в районе введен режим повышенной готовности. Около 150 сотрудников предприятия были эвакуированы, при этом данные о пострадавших не сообщаются. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Новатэк». Ответ ожидается. Ранее стало известно о пожаре на терминале «Новатэка». Возгорание удалось локализовать. В пресс-службе предприятия сообщили, что пожар мог произойти по причине внешнего воздействия. Украинское СМИ возложило ответственность за атаку на СБУ.