Вскрылись новые подробности смерти 5-месячной девочки в Первоуральске

Отец скончавшейся девочки в Первоуральске обращался за помощью к соседке

22 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на Карбышева в Первоуральске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Внимание на смерть пятимесячной девочки в Первоуральске обратила соседка Татьяна Васильева, к которой за помощью обратился отец малышки Евгений (имя изменено). По ее словам, зайдя в квартиру, она увидела ребенка с трупными пятнами и окоченениями на теле, и вызвала полицию. «Видела, что Евгений бегал по двору и кричал. Потом он забежал ко мне, плакал, продолжал кричать и позвал к себе. Зайдя, я поняла, что ребенок умер, наверное, час назад. На теле были трупные пятна и окоченения. Я сразу же вызвала полицию и врачей», — рассказала URA.RU завучастковым педиатрическим отделением первоуральской Детской поликлиники №2 Татьяна Васильева, которая живет по соседству с Евгением. К нему в квартиру она попала около девяти вечера. По словам Васильевой, мать ребенка Елена (имя изменено) в момент трагедии была в истерике. «Я спрашивала у Елены, что случилось. Она сказала, что положила дочку [в кроватку], она сильно плакала. Евгений взял вещи, пакет из магазина и положил это все сверху на девочку. Елене он запретил заходить в комнату и убежал. Когда она все же зашла в комнату, то увидела, что дочь мертва», — добавила собеседница агентства. Пятимесячная девочка скончалась вечером 21 января в доме на Карбышева в Первоуральске. Она плакала и отец якобы закрыл ее вещами. Об этом узнали соседи и вызвали врачей и полицию. Силовики задержали мужчину. Позже следователи установили, что криминала в смерти нет. Евгения отпустили на свободу. У дома его заметили с пакетом пива в руках. Его сожительница, по словам соседей, уехала к маме. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внимание на смерть пятимесячной девочки в Первоуральске обратила соседка Татьяна Васильева, к которой за помощью обратился отец малышки Евгений (имя изменено). По ее словам, зайдя в квартиру, она увидела ребенка с трупными пятнами и окоченениями на теле, и вызвала полицию. «Видела, что Евгений бегал по двору и кричал. Потом он забежал ко мне, плакал, продолжал кричать и позвал к себе. Зайдя, я поняла, что ребенок умер, наверное, час назад. На теле были трупные пятна и окоченения. Я сразу же вызвала полицию и врачей», — рассказала URA.RU завучастковым педиатрическим отделением первоуральской Детской поликлиники №2 Татьяна Васильева, которая живет по соседству с Евгением. К нему в квартиру она попала около девяти вечера. По словам Васильевой, мать ребенка Елена (имя изменено) в момент трагедии была в истерике. «Я спрашивала у Елены, что случилось. Она сказала, что положила дочку [в кроватку], она сильно плакала. Евгений взял вещи, пакет из магазина и положил это все сверху на девочку. Елене он запретил заходить в комнату и убежал. Когда она все же зашла в комнату, то увидела, что дочь мертва», — добавила собеседница агентства. Пятимесячная девочка скончалась вечером 21 января в доме на Карбышева в Первоуральске. Она плакала и отец якобы закрыл ее вещами. Об этом узнали соседи и вызвали врачей и полицию. Силовики задержали мужчину. Позже следователи установили, что криминала в смерти нет. Евгения отпустили на свободу. У дома его заметили с пакетом пива в руках. Его сожительница, по словам соседей, уехала к маме. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.