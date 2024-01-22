22 января 2024

Эвакуированные курганцы назвали точное время ЧС, совпавшее с толчками в Китае

ЧС в курганских высотках началась одновременно с землетрясением в Китае
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Курганцы, эвакуированные из домов силами МЧС, назвали время ЧС Фото:
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Землетрясение в Кургане

Жители эвакуированного дома по Гоголя, 109 в Кургане назвали точное время инцидента, когда начали качаться вещи и хрустеть стены. Оно совпало с началом землетрясения на границе Казахстана и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с эвакуированными горожанами.

«На Гоголя, 109 в 23:20 примерно в чате написали, что на высоких этажах качаются люстры и вибрируют стены. Некоторые даже теряли равновесие», — сообщили жильцы. Примерно в это же время произошло землетрясение на границе Казахстана, Китая и Киргизии.

По данным собеседников редакции, наиболее сильно вибрировали стены, выходящие на школы и улицу Гоголя. Многие люди просыпались из-за вибраций и хруста в стенах.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по Гоголя, 109 рассказали об эвакуации. На верхних этажах высотки качались люстры и шаталась мебель. Также ночью случилось землетрясение в среднеазиатских республиках, граничащих с Китаем.

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Жители эвакуированного дома по Гоголя, 109 в Кургане назвали точное время инцидента, когда начали качаться вещи и хрустеть стены. Оно совпало с началом землетрясения на границе Казахстана и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с эвакуированными горожанами. «На Гоголя, 109 в 23:20 примерно в чате написали, что на высоких этажах качаются люстры и вибрируют стены. Некоторые даже теряли равновесие», — сообщили жильцы. Примерно в это же время произошло землетрясение на границе Казахстана, Китая и Киргизии. По данным собеседников редакции, наиболее сильно вибрировали стены, выходящие на школы и улицу Гоголя. Многие люди просыпались из-за вибраций и хруста в стенах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по Гоголя, 109 рассказали об эвакуации. На верхних этажах высотки качались люстры и шаталась мебель. Также ночью случилось землетрясение в среднеазиатских республиках, граничащих с Китаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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