Эвакуированные курганцы назвали точное время ЧС, совпавшее с толчками в Китае

ЧС в курганских высотках началась одновременно с землетрясением в Китае

23 января 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Курганцы, эвакуированные из домов силами МЧС, назвали время ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Землетрясение в Кургане Жители эвакуированного дома по Гоголя, 109 в Кургане назвали точное время инцидента, когда начали качаться вещи и хрустеть стены. Оно совпало с началом землетрясения на границе Казахстана и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с эвакуированными горожанами. «На Гоголя, 109 в 23:20 примерно в чате написали, что на высоких этажах качаются люстры и вибрируют стены. Некоторые даже теряли равновесие», — сообщили жильцы. Примерно в это же время произошло землетрясение на границе Казахстана, Китая и Киргизии. По данным собеседников редакции, наиболее сильно вибрировали стены, выходящие на школы и улицу Гоголя. Многие люди просыпались из-за вибраций и хруста в стенах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по Гоголя, 109 рассказали об эвакуации. На верхних этажах высотки качались люстры и шаталась мебель. Также ночью случилось землетрясение в среднеазиатских республиках, граничащих с Китаем.

Жители эвакуированного дома по Гоголя, 109 в Кургане назвали точное время инцидента, когда начали качаться вещи и хрустеть стены. Оно совпало с началом землетрясения на границе Казахстана и Китая. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, пообщавшийся с эвакуированными горожанами. «На Гоголя, 109 в 23:20 примерно в чате написали, что на высоких этажах качаются люстры и вибрируют стены. Некоторые даже теряли равновесие», — сообщили жильцы. Примерно в это же время произошло землетрясение на границе Казахстана, Китая и Киргизии. По данным собеседников редакции, наиболее сильно вибрировали стены, выходящие на школы и улицу Гоголя. Многие люди просыпались из-за вибраций и хруста в стенах. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по Гоголя, 109 рассказали об эвакуации. На верхних этажах высотки качались люстры и шаталась мебель. Также ночью случилось землетрясение в среднеазиатских республиках, граничащих с Китаем.